L’oroscopo di oggi martedì 9 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Quanta intensità emotiva nell’oroscopo di oggi, martedì 9 settembre 2025: pronti a cambiare rotta e seguire le emozioni? Il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, martedì 9 settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Nell'oroscopo di martedì 9 settembre 2025, dobbiamo prima di tutto prestare attenzione alla data: è un 9.9.9 (dato che la somma delle cifre del 2025 dà 9). Insieme a questa data "portale" abbiamo la Luna in Ariete ma soprattutto la quadratura ovvero lo scontro tra la Venere in Leone e la Lilith in Scorpione. Lottiamo per i nostri reali bisogni, per essere visti e ascoltati, lasciando andare quello che ci porta sofferenza. Il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Oggi scateni il turbo come un vero baby pilota: la Luna nel tuo segno ti dà la grinta, la voglia di fare, di correre e di non fermarti più. Sei ispirato dalla piccola Aurora, la giovanissima dragster veneta che ha già realizzato il suo sogno. Marte in opposizione cerca di frenarti, ma Venere e Luna ti accendono il cuore e gli occhi. Sogna in grande, perché hai davvero le marce giuste per arrivarci.

Amore: sei romantico e focoso, pronto a rimettere in moto i sentimenti.

Lavoro: sei instancabile, anche se ogni tanto ti servirebbe una pausa.

Fortuna: la fortuna sta nel crederci davvero.

Il consiglio del giorno: butta il freno a mano e parti deciso!

Voto: 8 e mezzo – Spingi a tavoletta, ma non dimenticare la cintura.

Toro

Occhio vigile e intuito in modalità scanner. Oggi sei come un controllore dell’Atac super pignolo, capace di scovare ogni minimo errore, anche se nascosto a chilometri di profondità. Mercurio a favore ti rende preciso, metodico, e con l’empatia giusta per affrontare questioni complesse. Proprio come l’assessora siciliana che ha chiesto di controllare i fondali delle Eolie dopo le riprese di “Odissea” di Nolan trovan do qualche sorpresina poco gradita. Non ti sfugge nulla.

Amore: dolce ma attento, sai come rassicurare chi ami.

Lavoro: preciso come un orologio svizzero.

Fortuna: nel dettaglio si nasconde un piccolo colpo di scena.

Il consiglio del giorno: osserva con attenzione, troverai tesori dimenticati.

Voto: 7 e mezzo – Analitico, rigoroso e con cuore aperto.

Gemelli

Per voi oggi l’amicizia è un evento da Red Carpet. Con una super Luna pronta a dialogare con Marte e Venere, vi buttate in iniziative che celebrano l’amore fraterno. Come Sfera Ebbasta che sale sul palco al concerto di Drake al Forum di Milano per supportare l’amico. Non importa come va, importa esserci. E voi ci siete, con tutta la vostra presenza social, tra foto, video e reel pieni di abbracci.

Amore: se prima c’è l’amicizia, il resto arriva da sé.

Lavoro: lavorare in coppia oggi è un must.

Fortuna: arriva con un like inaspettato.

Il consiglio del giorno: condividete tutto, anche i sogni.

Voto: 7 e mezzo – Emozioni in formato stories.

Cancro

La Luna storta ti mette nel mirino di critiche, ma tu hai il cuore tenero come una sfogliatella appena sfornata. Ti senti sotto attacco, come Belen alla guida della moto d’acqua, criticata da tutti. Eppure, il mondo può anche aspettare: oggi conta come ti senti tu, non cosa dicono gli altri. Marte contro ti stanca, ma il tuo spirito sa come proteggersi.

Amore: facile al fraintendimento, ma sincero.

Lavoro: non metterti alla prova, oggi va tenuto il profilo basso.

Fortuna: un po’ nascosta, ma c’è.

Il consiglio del giorno: non leggere i commenti!

Voto: 5 e mezzo – Sensibile, ma pronto a ribattere.

Leone

Brilli come le influencer che ironizzano sul TikTok Passport trend: ovvero sei talmente radioso che l’immagine sui tuoi documenti non combacia più! Venere è nel tuo segno e ti rende la versione più bella di te stesso, quella da esibire con orgoglio. La Luna ti dà quella scintilla negli occhi che fa pensare che tu sia uscito da una sfilata. Sei pronto per rifare la foto della carta d’identità… e magari pure quella del passaporto.

Amore: sei irresistibile e pure un po’ vanitoso.

Lavoro: tutto ti gira intorno… e a ragione!

Fortuna: colpisce chi osa, e tu oggi osi.

Il consiglio del giorno: metti in mostra il tuo lato migliore.

Voto: 8 + – Luccicante come una star sotto i riflettori.

Vergine

Se ci fossi stata tu al timone, lo yacht turco affondato pochi minuti dopo il varo sarebbe ancora lì, a farsi fotografare tra gli scatti dei turisti. Mercurio nel tuo segno affina la tua arma segreta: la precisione. Sei l’ingegnere dello zodiaco, capace di calcolare il margine d’errore con una sola occhiata. Oggi anticipi, prevedi, aggiusti: sei quella che sa cosa succede ancor prima che succeda. E fidati, in questo periodo tutti vorrebbero averti nella loro squadra.

Amore: sei attenta e premurosa, anche se con un pizzico di controllo.

Lavoro: tutto fila liscio come un Excel perfetto.

Fortuna: ti aiuta… ma tu l’avevi già previsto.

Il consiglio del giorno: continua a pianificare, ma concediti anche qualche “fuori programma”.

Voto: 7 – Stratega infallibile con vista a raggi X.

Bilancia

Non hai tempo per i dubbi: oggi ti vesti di charme e affronti tutto con stile. Anche la Luna storta non ti frena, perché tu sei in modalità “bustier a Venezia”: fashion, coraggiosa, super chic e in trend. Marte e Venere ti danno forza e sex appeal, e anche le situazioni più difficili sembrano un set fotografico con te al centro.

Amore: seduci con lo sguardo e la voce.

Lavoro: si avanza, anche sui tacchi a spillo.

Fortuna: ti guarda e arrossisce.

Il consiglio del giorno: non sottovalutare il potere di un outfit giusto.

Voto: 5 e mezzo – Pronta a tutto, come in passerella.

Scorpione

Il cuore è pesante e ti sembra di essere come quei koala che si addormentano per superare il dolore d’amore. Con Venere contro, le emozioni ti sembrano scritte in una lingua straniera e servirebbe un interprete per tradurle. Ma proprio perché sei profondo, sai che certi momenti servono a risistemare le fondamenta. Resisti, che sei più forte di quanto pensi.

Amore: un po’ off, ma stai trovando il tuo centro.

Lavoro: rallenta e riorganizza.

Fortuna: non pervenuta, ma è solo questione di ore.

Il consiglio del giorno: scrivi cosa provi, anche se non lo capisci ancora.

Voto: 6 e mezzo – In fase di reboot sentimentale.

Sagittario

Hai un solo pensiero fisso: l’amore, quello caliente, passionale, travolgente. Sei così hot che anche il termometro arrossisce. Ti senti esattamente come Rendy, il porcellino d’India scappato dalla gabbia per lanciarsi nel recinto delle femmine e… beh, in pochi giorni ha fatto strike con tutte e cento. Con Marte, Luna e Venere a favore sei ufficialmente la creatura più irresistibile dello zodiaco. Scatenato e seducente, oggi il letto potrebbe diventare il tuo habitat naturale.

Amore: travolgente, selvaggio, impossibile da ignorare.

Lavoro: oggi fai tutto con passione e un pizzico di disinvoltura.

Fortuna: ti segue ovunque, soprattutto dove batte il cuore.

Il consiglio del giorno: punta tutto sul tuo sex appeal: è la tua carta vincente.

Voto: 8 + – Seduttore instancabile, modello Rendy.

Capricorno

Non tutto gira come vorresti, e questo ti infastidisce parecchio. Come Stefano De Martino che sfida un colosso come Gerry Scotti nella stessa fascia oraria, anche tu ti senti in competizione continua. La Luna storta ti innervosisce, ma Mercurio ti invita a pensare a lungo termine. Le strategie migliori richiedono pazienza e qualche passo indietro.

Amore: distaccato, oggi non fa per te.

Lavoro: attenzione a non esagerare con l’ambizione.

Fortuna: altalenante, ma non svanita.

Il consiglio del giorno: non è sempre il momento di vincere.

Voto: 5 e mezzo – Studia, osserva, prepara la prossima mossa.

Acquario

Appena hai letto che i Daft Punk si sono riuniti dopo quindici anni hai preso l’ultimo volo per dirigerti verso il festival più futuristico per il mondo, dove si esibisce il celebre duo: il Burnig Man. Luna a favore e Marte pimpante ti trasformano in un razzo pronto al decollo: hai voglia di ballare, vivere e accenderti come una strobosfera sotto le stelle. La tua energia è contagiosa. E chi ti sta vicino non può che seguirti.

Amore: travolgente e folle.

Lavoro: se è creativo, lo ami.

Fortuna: brillante come te.

Il consiglio del giorno: improvvisa, ma fallo con ritmo.

Voto: 8 e mezzo – Party planner dell’universo.

Pesci

Siete fuori tempo massimo. La Luna in opposizione vi rallenta, vi confonde e vi costringe a riprogrammare tutto. Come le opere per le Olimpiadi di Milano-Cortina, anche i vostri progetti rischiano di slittare in data ‘da definire’. Ma voi sapete trasformare ogni ritardo in una nuova occasione di riflessione. Meglio fare meno, ma con più amore.

Amore: in slow motion, ma profondo.

Lavoro: rallenta, ma con visione.

Fortuna: posticipata, ma non annullata.

Il consiglio del giorno: fate una cosa per volta, e fatela bene.

Voto: 6 e mezzo – Meno sprint, più intensità.