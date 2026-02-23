L’oroscopo di martedì 24 febbraio 2026: l’amore è potente per Pesci e Cancro

La Luna in Gemelli nell’oroscopo di martedì 24 febbraio 2026, insieme al trigono tra Venere e Giove, ci aiuta a vivere ogni emozione con vitalità, energia e leggerezza.

Ariete

Sbuffi e punti i piedi, insomma oggi sei un po’ capriccioso e non hai alcuna intenzione di nasconderlo. La Luna nei Gemelli enfatizza il bisogno di attenzioni, di leggerezza e di piccoli piaceri immediati, mentre il lato hot resta con le antenne sempre attive. Potresti davvero ritrovarti a rivedere in loop quel momento iconico in cui Jutta Leerdam mostra la biancheria intima dopo l’oro sul ghiaccio e riceve in diretta il milione di dollari firmato Nike. Tutto ti diverte, tutto ti stimola, basta non esagerare con le pretese.

Toro

Essere maestri di romanticismo non è affatto scontato e tu oggi lo dimostri con naturalezza. Anche se la parte fisica e più istintiva sembra rallentare con Marte in quadratura, Venere e Mercurio a favore ti rendono profondo, attento e sorprendentemente poetico. Proprio come Raf che torna a Sanremo con una dedica alla moglie, tu trovi le parole giuste senza sforzo e riesci a trasformare i gesti semplici in qualcosa che resta.

Gemelli

Il movimento resta la vostra medicina principale perché la mente continua a oscillare e a cercare nuovi appigli. Meglio non restare fermi con pensieri che si rincorrono con Mercurio in quadratura. Lasciatevi guidare da istinto, gioco, sfida, divertimento e dalla Luna nel vostro segno. Vi sentite proprio come Arianna Fontana che ha costruito il suo medagliere da record pattinata dopo pattinata.

Cancro

Organizzato, buono e lungimirante. I pianeti veloci, Mercurio e Venere, ti regalano la visione di un futuro e di una vita che possano diventare più ricchi e migliori per tutti. In più Giove nel tuo segno lima quelle difficoltà apparenti che, con il giusto approccio, possono essere facilmente superate. Forse sei stato proprio tu a suggerire al premier spagnolo Pedro Sánchez di aumentare il salario minimo: sei orientato al benessere comune e a scelte che creano stabilità reale.

Leone

Ti vedo già sfinito a guardare l’atleta Telemaco Murgia che parteciperà all’Expedition Africa 2026, una delle gare estreme più complesse e difficili al mondo, affrontata con il solo supporto di miele e torrone sardo. Con Marte in opposizione le imprese sportive preferisci ammirarle comodamente dal tuo divano, con quello sguardo tra l’ammirato e il sollevato per non dover essere tu a sudare.

Vergine

Sei tu la prima ad ammettere che questa non è proprio il tuo momen to. Vibes così aeree e indefinite ti destabilizzano e oggi, con la luna stortissima, diventi la campionessa mondiale di sbuffi e rimproveri. Non stupisce quindi che la notizia secondo cui ChatGPT e Gemini avrebbero già previsto il podio di Sanremo 2026 ti rassicuri più del dovuto: tu vuoi sapere prima, capire prima, organizzarti prima.

Bilancia

Oggi imponi scelte che agli altri possono sembrare insolite, quasi avveniristiche, proprio come la decisione dell’Estonia di inserire ChatGPT nei programmi scolastici. Tu senti di essere nel momento giusto per sperimentare, per fidarti delle tue intuizioni e per esplorare strade nuove senza chiedere troppe conferme. Marte e la Luna a favore ti regalano coraggio e prontezza, spingendoti a muoverti con eleganza anche quando le decisioni sono radicali. L’importante è lasciare sempre uno spiraglio per aggiustare la rotta.

Scorpione

Niente broncio oggi: la vita decide di sorprenderti e tu, finalmente, ti lasci sorprendere davvero. Giove e Venere a favore aprono scenari piacevoli, occasioni inattese e piccoli momenti che sembrano usciti da una scena di film. Potresti entrare nel bar sotto casa e trovare Giuliano dei Negramaro che canta “Estate”, proprio come è successo davvero a Roma. L’energia è quella delle improvvisate riuscite bene, di quelle giornate che cambiano tono senza preavviso.

Sagittario

I programmi saltano, cambiano, si trasformano e tu devi imparare a navigare a vista. Mercurio e la Luna storti creano quelle invasioni di campo impreviste, proprio come gli animali selvatici che durante i giochi olimpici hanno interrotto alcune gare comparendo all’improvviso. Non puoi controllare tutto, quindi la strategia migliore è adattarti velocemente e mantenere lo spirito leggero, quello che ti salva sempre.

Capricorno

Studiare, capire, approfondire e poi trasformare tutto in qualcosa di concreto: questa è la tua missione. Mercurio a favore ti rende lucidissimo e curioso, spingendoti verso temi che segnano svolte reali. Sembra quasi che tu sia tra i primi a parlare della ricerca della Corea del Sud sui cerotti rigenerativi per i denti basati su peptidi e molecole bioattive. Ti muovi su argomenti complessi con naturalezza e visione, come chi sa di costruire il futuro pezzo dopo pezzo.

Acquario

Hot, giocoso e con una voglia costante di leggerezza. La Luna stimola il lato più spontaneo mentre Marte nel tuo segno rinforza desiderio, iniziativa e spirito di conquista. Ti muovi con la stessa ironia della sorella di Lindsey Vonn che, dopo la preoccupazione per l’infortunio, ha iniziato a “spizzare” il personale maschile dell’ospedale di Treviso. Per te ogni contesto può diventare occasione di flirt, gioco e complicità.

Pesci

Oggi che avete la Luna storta potreste reagire in modo imprevedibile o sentirvi più sensibili del solito. Potete però sorridere pensando allo studio che sostiene che le persone più intelligenti tendono a essere disordinate, a fare tardi la sera e a dire più parolacce. Con Mercurio nel vostro segno molto sollecitato, la mente lavora tantissimo e rischia di affaticarsi. Serve più gentilezza verso voi stessi e meno richiesta di performance.