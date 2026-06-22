L’oroscopo di martedì 23 giugno 2026: Leone e Bilancia selezionano in amore

Luna e Venere si sostengono con decisione anche nell’oroscopo di martedì 23 giugno 2026. Mentre Mercurio dona un pensiero profondo ma lucido e maturo.

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Ariete

Non è che tu debba prepararti a qualche imprevisto, ma sicuramente oggi ti verrà richiesto di mantenere sangue freddo e una buona dose di elasticità mentale. La Luna storta, insieme a Mercurio in quadratura, sembra divertirsi a cambiare le carte in tavola. L'immagine perfetta è quella del gatto che, durante l'atto finale di Romeo e Giulietta a Smirne, in Turchia, sale sul palco e ruba completamente la scena ai ballerini. Nessuno l'aveva previsto, eppure il pubblico ha adorato quel momento. Ecco, potrebbero esserci deviazioni inattese che si riveleranno molto più interessanti del programma originale. Il punto non è controllare tutto, ma imparare a cogliere il valore di ciò che nasce spontaneamente.

Toro

L'educazione, il rispetto e i buoni comportamenti per te oggi vengono prima di qualsiasi altra cosa. Con Venere in quadratura senti ancora di più il bisogno di correttezza, equilibrio e attenzione nei confronti degli altri, mentre Mercurio rafforza il tuo senso civico e la tua lucidità. Vorresti che il mondo intero si comportasse come i tifosi giapponesi ai Mondiali, che al termine delle partite raccolgono i rifiuti dagli spalti per rispetto dello stadio, dei lavoratori e delle persone presenti. Il tuo ideale è nobile e assolutamente condivisibile. Attenzione però a non pretendere troppo dagli altri. Il modo migliore per insegnare qualcosa resta sempre l'esempio.

Gemelli

La percezione del mondo oggi passa direttamente attraverso il cuore. Il bellissimo dialogo tra Venere, Luna e Saturno vi regala una consapevolezza rara, fatta di gratitudine, affetto e riconoscenza verso chi vi ha accompagnato lungo il vostro percorso. Sentite il bisogno di ringraziare, celebrare e manifestare apertamente ciò che provate. Potreste persino sorprendervi della vostra stessa intensità emotiva. L'immagine perfetta è quella di un omaggio pubblico e sentito, come quello cantato da Tiziano Ferro ed Elettra Lamborghini dedicato a Raffaella Carrà durante il concerto a Bologna. Oggi non avete alcuna voglia di trattenere le emozioni. Al contrario, desiderate condividerle e renderle visibili a tutti.

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Cancro

A volte la logica non segue esattamente il percorso che immagini e il mondo non risponde secondo le regole che ritieni più giuste. Oggi questa consapevolezza potrebbe diventare particolarmente evidente con la Luna davvero storta. Tu vorresti che l'impegno, la sensibilità e la disponibilità dimostrati negli ultimi tempi venissero riconosciuti e premiati in modo chiaro. Un po' come accade quando si dedica una statua a una figura amata e rispettata come Alberto Sordi, appena inaugurata in un parco a Roma, per celebrarne il talento e il ricordo. Purtroppo però la meritocrazia non sempre segue i tempi che vorresti tu. Questo non significa che il tuo valore non venga visto. Semplicemente, forse i riconoscimenti arriveranno in forme diverse da quelle che ti aspettavi.

Leone

La riflessione di oggi riguarda la crescita condivisa. Venere, Luna e Saturno costruiscono un dialogo prezioso che mette al centro i sentimenti, la famiglia e tutte quelle persone che rappresentano il tuo nucleo più autentico. Hai bisogno di sentirti parte di qualcosa che cresce insieme a te, perché il successo individuale da solo non ti basta più. L'immagine perfetta è quella della prima coppia madre-figlio neozelandese che ha partecipato ai Mondiali di calcio. Un traguardo costruito insieme, condividendo sacrifici, emozioni e soddisfazioni. Per te questa è la vera vittoria: evolvere senza lasciare indietro nessuno.

Vergine

Le intuizioni di oggi non sono soltanto brillanti: sono anche estremamente efficaci. Il sostegno di Mercurio e Marte, perfettamente complici tra loro, ti permette di trasformare idee originali in progetti concreti e di grande impatto. Hai quella rara capacità di unire organizzazione, creatività e visione d'insieme. Per questo riesci a immaginare soluzioni che non solo funzionano, ma riescono anche a stupire. L'immagine perfetta è quella del treno a tema Frozen che accompagna i viaggiatori da Milano verso Disneyland Paris trasformando il tragitto stesso in una parte dell'esperienza. Tu oggi possiedi proprio questo talento: creare meraviglia attraverso dettagli intelligenti e perfettamente studiati.

Bilancia

La tua oggi non è soltanto una questione di consapevolezza: sono vere e proprie certezze che prendono forma grazie alla Luna nel tuo segno. I dubbi, le esitazioni e quei piccoli blocchi mentali che Mercurio in quadratura ha alimentato nelle ultime settimane iniziano finalmente a sciogliersi. È come se qualcuno avesse acceso una luce proprio sui tuoi punti di forza, permettendoti di vedere con maggiore chiarezza il percorso davanti a te. Il tuo esempio ispiratore è Sabrina Impacciatore, oggi stella del cinema internazionale con ben due film presentati al Tribeca Film Festival, ma arrivata al grande successo in una fase della vita in cui molti pensano erroneamente di aver già giocato tutte le proprie carte. Tu oggi comprendi perfettamente che il tempo non è un limite, ma uno strumento che rafforza identità, esperienza e valore personale.

Scorpione

C'è una parte di te che vorrebbe lasciarsi andare completamente ai piaceri della vita, ai desideri e agli impulsi del momento. Dall'altra parte però ci sono Venere in quadratura e Marte in opposizione che ti chiedono prudenza, misura e una gestione più attenta delle energie. La verità è che oggi hai bisogno di entrambe le cose. Devi concederti qualche soddisfazione senza però perdere il tuo equilibrio. L'immagine perfetta è quella dei tifosi giapponesi che festeggiano la propria nazionale a Shibuya con entusiasmo e partecipazione, salvo poi disperdersi ordinatamente appena scatta il semaforo. Sai divertirti, emozionarti e vivere il momento, ma senza dimenticare completamente il senso della misura. Ed è proprio questo che ti permette di mantenere il controllo.

Sagittario

L'entusiasmo è il tuo carburante e oggi ne hai davvero in abbondanza. Il magnifico trigono tra Venere, Luna e Saturno crea una combinazione rara che unisce piacere, maturità e capacità di scegliere ciò che ti rende davvero felice. Non hai alcuna intenzione di sprecare tempo in situazioni che non ti rappresentano. Vuoi vivere esperienze autentiche, emozionanti e soprattutto capaci di farti sentire pienamente coinvolto. L'immagine perfetta è quella di Timothée Chalamet che festeggia senza filtri la vittoria dei suoi amati Knicks, mostrando un lato spontaneo e genuino che il pubblico ha adorato. Anche tu oggi conquisti tutti proprio quando smetti di costruire un'immagine e scegli semplicemente di essere te stesso.

Capricorno

È una di quelle giornate in cui hai la sensazione di essere circondato dal caos. Con la Luna storta e Mercurio in opposizione, tutto sembra procedere in modo meno lineare del previsto. Ti senti un po' come il centro storico di Roma nelle giornate più congestionate, con caos, deviazioni, consegne e persone che si muovono in ogni direzione contemporaneamente Tanto che il Comune sta mettendo in campo un piano ‘anti-traffico’. Tu che ami l'ordine, la pianificazione e i percorsi chiari potresti sentirti particolarmente sotto pressione. La buona notizia è che questa sensazione non durerà per sempre. Per ora ti viene chiesto semplicemente di rallentare il ritmo, evitare decisioni impulsive e non pretendere da te stesso una perfezione che oggi sarebbe difficile da raggiungere.

Acquario

L'amore, i sentimenti e le emozioni oggi devono essere semplici, immediati e soprattutto leggeri. La Luna a favore ti concede una piccola apertura emotiva che arriva come una boccata d'aria fresca in un periodo in cui Venere in opposizione e Marte in quadratura tendono a rendere tutto più complicato. Hai voglia di vivere qualcosa di divertente senza necessariamente trasformarlo in una questione seria. Ti incuriosiscono le esperienze insolite, proprio come la curiosa vending machine di Ponte Milvio che permette di celebrare un matrimonio simbolico in pochi minuti. Nessuna pressione, nessun obbligo, soltanto il piacere di vivere il momento. Oggi questa filosofia potrebbe rivelarsi molto più utile di quanto immagini.

Pesci

Pensare in grande per voi non è un esercizio di fantasia: è semplicemente il vostro modo naturale di guardare il mondo. Mercurio favorevole e Marte dalla vostra parte vi regalano una combinazione preziosa fatta di immaginazione, concretezza e capacità di costruire qualcosa che duri nel tempo. Le vostre idee non sono semplici sogni, ma progetti che possono trasformarsi in realtà molto più facilmente di quanto crediate. L'immagine perfetta è quella del nuovo negozio Rolex inaugurato sul Monte Titlis in Svizzera, lo store più alto del mondo. Un luogo simbolico che dimostra come si possano superare limiti apparentemente invalicabili. Anche voi oggi avete questa energia: quella di chi non si accontenta dell'ordinario e continua a guardare oltre l'orizzonte.