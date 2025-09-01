L’oroscopo di martedì 2 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: qualche discussione può far emergere verità sopite. Ascolta anche ciò che non viene detto.
Lavoro: fai un passo indietro e valuta con lucidità. Non tutto vale la tua fatica.
Fortuna: in calo. Non intestardirti su ciò che non gira.
Il consiglio del giorno: dedica tempo a ciò che ti fa davvero bene.
Voto: 5 e mezzo – Serve una pausa per ripartire con più forza.
Toro
Amore: un po’ freddino, ma sai comunque farti apprezzare.
Lavoro: sei una macchina perfetta: obiettivi chiari e risultati immediati.
Fortuna: precisa come un orologio svizzero.
Il consiglio del giorno: sfrutta al massimo la tua mente analitica.
Voto: 7 e mezzo – Concentrazione da campione.
Gemelli
Amore: siete cuori liberi in cerca di emozioni forti.
Lavoro: prendete le cose con leggerezza, ma sapete affascinare anche i colleghi.
Fortuna: ottima per colpi di scena sentimentali.
Il consiglio del giorno: lasciate spazio all’imprevisto, sarà bellissimo.
Voto: 8 – Avete lo charme dei fuoriclasse del cuore.
Cancro
Amore: poco tolleranti, tendete a chiudervi a riccio.
Lavoro: fate valere le vostre ragioni, ma con diplomazia.
Fortuna: sotto i piedi, come il vostro entusiasmo.
Il consiglio del giorno: uscite a prendere una boccata d’aria fresca.
Voto: 5 – Meglio rimandare le decisioni.
Leone
Amore: incandescente, generoso, totalizzante.
Lavoro: oggi i sentimenti sovrastano i numeri, ma non è un male.
Fortuna: alle stelle.
Il consiglio del giorno: vivi le emozioni senza riserve.
Voto: 8 + – L’amore ti rende invincibile.
Vergine
Amore: stabile e rassicurante come piace a te.
Lavoro: ottimo momento per pianificare e agire.
Fortuna: precisa e puntuale come un treno svizzero.
Il consiglio del giorno: dai fiducia ai tuoi progetti più ambiziosi.
Voto: 8 e mezzo – Sali sul podio con pieno merito.
Bilancia
Amore: seducente e raffinato, colpisci senza sforzo.
Lavoro: hai tutto sotto controllo, anche le situazioni più complicate.
Fortuna: non ti abbandona mai.
Il consiglio del giorno: non temere di essere protagonista.
Voto: 6 – – Charm da red carpet.
Scorpione
Amore: lasciati andare, anche il cuore ha bisogno di ridere.
Lavoro: oggi rendi di più se alterni lavoro e pausa.
Fortuna: in crescita, soprattutto se alleggerisci il tono.
Il consiglio del giorno: metti da parte il sarcasmo e scegli la leggerezza.
Voto: 7 – Piccole gioie che rigenerano.
Sagittario
Amore: istintivo e giocoso, non resiste a uno sguardo intrigante.
Lavoro: oggi basta poco per sentirti soddisfatto.
Fortuna: ottima, specie nei colpi di testa.
Il consiglio del giorno: ascolta la musica ad alto volume.
Voto: 8 – Party mood permanente.
Capricorno
Amore: non smielato, ma presente.
Lavoro: ogni progetto prende forma concreta.
Fortuna: solida, affidabile, meritata.
Il consiglio del giorno: fidati delle tue intuizioni più audaci.
Voto: 8 – Cervello in turbo.
Acquario
Amore: torni a crederci, anche se fai finta di nulla.
Lavoro: il problem solving è il tuo campo da gioco.
Fortuna: concreta, quando meno te lo aspetti.
Il consiglio del giorno: non perdere fiducia nelle tue capacità.
Voto: 7 e mezzo – Ingegno e cuore insieme.
Pesci
Amore: cercate tenerezza, ma attenzione a non fraintendere.
Lavoro: rallentate e lasciate sedimentare le idee.
Fortuna: intermittente, ma mai assente.
Il consiglio del giorno: accettate che non tutto sia sotto controllo.
Voto: 6 e mezzo – Le emozioni guidano la rotta.