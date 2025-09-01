L’oroscopo di martedì 2 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Con l’oroscopo di martedì 2 settembre 2025 Mercurio entra in Vergine e il pensiero si fa più concreto e affidabile, ottimo per l’elenco dei buoni propositi.

Ariete

Amore: qualche discussione può far emergere verità sopite. Ascolta anche ciò che non viene detto.

Lavoro: fai un passo indietro e valuta con lucidità. Non tutto vale la tua fatica.

Fortuna: in calo. Non intestardirti su ciò che non gira.

Il consiglio del giorno: dedica tempo a ciò che ti fa davvero bene.

Voto: 5 e mezzo – Serve una pausa per ripartire con più forza.

Toro

Amore: un po’ freddino, ma sai comunque farti apprezzare.

Lavoro: sei una macchina perfetta: obiettivi chiari e risultati immediati.

Fortuna: precisa come un orologio svizzero.

Il consiglio del giorno: sfrutta al massimo la tua mente analitica.

Voto: 7 e mezzo – Concentrazione da campione.

Gemelli

Amore: siete cuori liberi in cerca di emozioni forti.

Lavoro: prendete le cose con leggerezza, ma sapete affascinare anche i colleghi.

Fortuna: ottima per colpi di scena sentimentali.

Il consiglio del giorno: lasciate spazio all’imprevisto, sarà bellissimo.

Voto: 8 – Avete lo charme dei fuoriclasse del cuore.

Cancro

Amore: poco tolleranti, tendete a chiudervi a riccio.

Lavoro: fate valere le vostre ragioni, ma con diplomazia.

Fortuna: sotto i piedi, come il vostro entusiasmo.

Il consiglio del giorno: uscite a prendere una boccata d’aria fresca.

Voto: 5 – Meglio rimandare le decisioni.

Leone

Amore: incandescente, generoso, totalizzante.

Lavoro: oggi i sentimenti sovrastano i numeri, ma non è un male.

Fortuna: alle stelle.

Il consiglio del giorno: vivi le emozioni senza riserve.

Voto: 8 + – L’amore ti rende invincibile.

Vergine

Amore: stabile e rassicurante come piace a te.

Lavoro: ottimo momento per pianificare e agire.

Fortuna: precisa e puntuale come un treno svizzero.

Il consiglio del giorno: dai fiducia ai tuoi progetti più ambiziosi.

Voto: 8 e mezzo – Sali sul podio con pieno merito.

Bilancia

Amore: seducente e raffinato, colpisci senza sforzo.

Lavoro: hai tutto sotto controllo, anche le situazioni più complicate.

Fortuna: non ti abbandona mai.

Il consiglio del giorno: non temere di essere protagonista.

Voto: 6 – – Charm da red carpet.

Scorpione

Amore: lasciati andare, anche il cuore ha bisogno di ridere.

Lavoro: oggi rendi di più se alterni lavoro e pausa.

Fortuna: in crescita, soprattutto se alleggerisci il tono.

Il consiglio del giorno: metti da parte il sarcasmo e scegli la leggerezza.

Voto: 7 – Piccole gioie che rigenerano.

Sagittario

Amore: istintivo e giocoso, non resiste a uno sguardo intrigante.

Lavoro: oggi basta poco per sentirti soddisfatto.

Fortuna: ottima, specie nei colpi di testa.

Il consiglio del giorno: ascolta la musica ad alto volume.

Voto: 8 – Party mood permanente.

Capricorno

Amore: non smielato, ma presente.

Lavoro: ogni progetto prende forma concreta.

Fortuna: solida, affidabile, meritata.

Il consiglio del giorno: fidati delle tue intuizioni più audaci.

Voto: 8 – Cervello in turbo.

Acquario

Amore: torni a crederci, anche se fai finta di nulla.

Lavoro: il problem solving è il tuo campo da gioco.

Fortuna: concreta, quando meno te lo aspetti.

Il consiglio del giorno: non perdere fiducia nelle tue capacità.

Voto: 7 e mezzo – Ingegno e cuore insieme.

Pesci

Amore: cercate tenerezza, ma attenzione a non fraintendere.

Lavoro: rallentate e lasciate sedimentare le idee.

Fortuna: intermittente, ma mai assente.

Il consiglio del giorno: accettate che non tutto sia sotto controllo.

Voto: 6 e mezzo – Le emozioni guidano la rotta.