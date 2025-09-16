L’oroscopo di oggi martedì 16 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

C’è tanto amore nell’oroscopo di oggi, martedì 16 di settembre 2025 ma non è quel tipo di amore che si fa guidare dalla ragione. Scordatevelo! Il segno fortunato è quello dei Pesci, il segno sfortunato il Capricorno.

L'oroscopo di oggi, martedì 16 Settembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La luna si congiunge a Giove nel sentimentalissimo Cancro, Venere e Marte si sollecitano a vicenda e Mercurio si oppone a Saturno: diciamo che sarà difficile usare la testa per direzionare il cuore.

Il segno fortunato é il segno dei Pesci e il segno sfortunato il Capricorno.

Ariete

Hai guardato le immagini di Pieroad, il ragazzo che ha girato il mondo a piedi in cinque anni, e dentro di te è scattato un misto tra ammirazione e gelosia cosmica. Peccato però che con la Luna stortissima e Marte in opposizione, oggi il massimo che riesci a fare è un piccolo zapping tra le serie TV, spaparanzato sul divano che ti sembra pure scomodo. Meno avventure e più tisane.

Amore: ti innervosisci per un messaggio letto e non risposto. Respira.

Lavoro: preferiresti mandare un vocale piuttosto che una mail.

Fortuna: non è la tua giornata migliore, ma la pazienza è il tuo superpotere.

Il consiglio del giorno: evita lo scontro frontale. Fai un giro largo.

Voto: 5 e mezzo – è una giornata no, ma non dura per sempre.

Toro

La Luna ti rende così tenero e accogliente che potresti addirittura tollerare un ristorante italiano in Polonia dove le padelle vengono lanciate per servire i piatti. Tu, tradizionalista nel cuore, oggi sei disposto a chiudere un occhio sulla forma se il contenuto è buono. E in effetti, sei proprio in versione “coppa del nonno”, irresistibile.

Amore: romantico come un film italiano d'autore.

Lavoro: sei quello che mette ordine e calma in ufficio.

Fortuna: dalla tua parte, come un dolce fatto in casa.

Il consiglio del giorno: dai valore alla sostanza più che all'apparenza.

Voto: 8 – cuore caldo e testa lucida, combo perfetta.

Gemelli

Nonostante il vostro fascino pazzesco, oggi vi mancano un po’ le idee, anche su cosa indossare. È il momento perfetto per scaricare l’app di Ralph Lauren che vi dice come vestirvi per ogni occasione. Con Mercurio in quadratura, un aiutino tecnologico non guasta: almeno per non restare mezz’ora davanti all’armadio in crisi esistenziale.

Amore: in modalità standby, ma vi basta un complimento per riaccendervi.

Lavoro: serve più focus e meno distrazioni digitali.

Fortuna: fluttuante, ma non vi abbandona mai del tutto.

Il consiglio del giorno: fidatevi dell’AI, almeno oggi.

Voto: 6 e mezzo – belli fuori, un po’ confusi dentro.

Cancro

Oggi sei tutto un tripudio di sicurezza e charme, un po’ come Miriam Sylla che, intervistata dopo la vittoria ai Mondiali, dice candidamente di aver vinto già tutto. Con la Luna nel tuo segno e Mercurio che ti fa brillare d’intelligenza, sei lucido, diretto e anche un po’ presuntuoso… Ma in modo adorabile.

Amore: dichiarazioni intense e senza filtri.

Lavoro: convinci tutti con poche parole.

Fortuna: in crescendo, come una standing ovation.

Il consiglio del giorno: osa dire quello che pensi, ma con dolcezza.

Voto: 8 – ti meriti un premio solo per l’attitudine.

Leone

Con Venere nel tuo segno, sei così magnetico che potresti pure tingerti di biondo platino come Alcaraz agli US Open e tutti ti direbbero che stai benissimo. Sei un’icona vivente e ogni tuo outfit è una dichiarazione d’intenti. Oggi detti tendenza e umore ovunque vai.

Amore: attrazione fatale, ovunque posi lo sguardo.

Lavoro: ti seguiamo tutti, come una sfilata in passerella.

Fortuna: brilla di luce propria.

Il consiglio del giorno: cambia look se ne hai voglia, tanto tutto ti dona.

Voto: 8 + – stile e carisma da manuale.

Vergine

Sei al centro del palcoscenico zodiacale con Mercurio nel tuo segno e la Luna che ti applaude a scena aperta. Ti senti amata, ispirata, celebrata come Laura Pausini nel suo museo a Solarolo. Splendi, ridi, organizzi e sei un faro di efficienza con charme. Praticamente in versione deluxe.

Amore: le parole giuste al momento giusto.

Lavoro: la regina delle to-do list.

Fortuna: solidissima e costante.

Il consiglio del giorno: condividi la tua felicità, è contagiosa.

Voto: 9 – perfetta, anche quando sbagli.

Bilancia

Oggi sei un mix tra eleganza e ribellione, pronta a scrivere una lettera di fuoco al Comune di Milano per i ritardi sulle opere olimpiche. Con la Luna storta e un cielo agitato, sei battagliera, diretta e per nulla disponibile a tollerare errori altrui. Se qualcosa non ti va, lo fai sapere chiaro e tondo.

Amore: se non ti ascoltano, alzi la voce.

Lavoro: pronta a riprendere anche il capo.

Fortuna: nervosa, ma presente.

Il consiglio del giorno: cerca un alleato, non un nemico.

Voto: 5 e mezzo – combattiva sì, ma anche un po’ stressata.

Scorpione

Hai una visione ampia e consapevole, degna di un professore illuminato. Proprio come Luca Azzolini che vuole insegnare l’uso consapevole dello smartphone, anche tu oggi ragioni fuori dagli schemi, con Marte e la Luna che ti donano empatia e profondità. Sei saggio, gentile, quasi irriconoscibile.

Amore: profondamente romantico.

Lavoro: il mediatore perfetto.

Fortuna: arriva dalle buone azioni.

Il consiglio del giorno: apriti a nuovi punti di vista.

Voto: 8 – riflessivo e dolce, per una volta.

Sagittario

Le tue certezze vacillano come la facciata della chiesa vittoriana crollata a Cleckheaton in Inghilterra. Mercurio in quadratura ti costringe a pensare in modo nuovo, a rimettere in discussione abitudini consolidate. È il momento giusto per esplorare, sperimentare, aprirti a nuove strade. La verità non è mai solo una.

Amore: da rivedere certi automatismi.

Lavoro: nuove idee in arrivo, se ti lasci sorprendere.

Fortuna: un po’ traballante, ma mai assente.

Il consiglio del giorno: cambia prospettiva.

Voto: 6 e mezzo – work in progress, ma buone premesse.

Capricorno

Se c’è una cosa che non tolleri è il mistero. Gli spoiler di Carlo Conti sul prossimo Sanremo ti mandano in tilt, soprattutto con questa Luna storta che amplifica l’impazienza. Vuoi risposte, certezze, contratti firmati. E oggi, purtroppo, le risposte tardano ad arrivare.

Amore: bisogno di rassicurazioni.

Lavoro: organizza, ma aspetta a firmare.

Fortuna: instabile, come una linea Wi-Fi.

Il consiglio del giorno: accetta che non tutto si può sapere subito.

Voto: 5 – meglio prendersela con filosofia.

Acquario

Con Venere in opposizione, le coccole non fanno parte del tuo vocabolario emotivo. Però c’è passione, tanta, e potresti sorprenderci con un gesto tenerissimo all’improvviso, proprio come quando hai visto la prima foto della piccola Penelope Maria, la figlia di Alessandra Amoroso. Il cuore è tenero, anche se lo nascondi bene.

Amore: brusco fuori, dolce dentro.

Lavoro: efficace e concreto.

Fortuna: dormiente, ma c’è.

Il consiglio del giorno: lascia spazio ai sentimenti, anche se fanno paura.

Voto: 6 e mezzo – duro, ma non troppo.

Pesci

La vostra mente è in apnea, proprio come l’Isola d’Elba dopo le piogge torrenziali. Con Mercurio in opposizione, i pensieri sono fangosi e le scelte complicate. Ma la Luna a favore vi dà un’ancora di salvezza: i sentimenti. Seguite l’intuito, l’emozione, il cuore: sarà lui a indicarvi la direzione migliore.

Amore: intensi, anche senza capire bene perché.

Lavoro: lasciatevi guidare dal cuore, non dalla logica.

Fortuna: fluisce meglio se vi affidate.

Il consiglio del giorno: non pensate, sentite.

Voto: 8 – vulnerabili, ma magici.