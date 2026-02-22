L’oroscopo di lunedì 23 febbraio 2026: Toro e Capricorno si concedono piaceri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Sei divertito, spensierato e soprattutto leggero. Marte ti conferisce quell’energia inesauribile che rende ogni momento vivido e magnetico. L’atmosfera è quella di un Mattinée clubbing firmato We are Parisi con Jovanotti alla consolle negli studi di m2o: ritmo alto, sorrisi spontanei e voglia di vivere senza filtri. Sei pronto a ballare, flirtare e lasciarti trasportare dall’entusiasmo anche alle otto del mattino davanti a un cappuccino.

Toro

Le emozioni sono in orbita, nel senso più positivo e coinvolgente possibile. Con la Luna nel tuo segno e Venere a favore tutto ciò che senti acquista ampiezza, profondità e una dimensione quasi immersiva. È come entrare nella simulazione 3D “Luna” a Roma e vivere l’esperienza dell’atterraggio dell’Apollo 11: stupore, silenzio e quella sensazione di essere dentro qualcosa di grande. I sentimenti si espandono, superano i confini abituali e ti permettono di esplorare territori emotivi che pensavi lontani.

Gemelli

Alcune situazioni cedono perché restano troppo a lungo in equilibrio fragile e oggi questa sensazione emerge con chiarezza. Le emozioni contrastanti portano quel pensiero sottile di non aver fatto abbastanza, proprio come davanti al crollo dell’Arco dell’Amore in Salento che ha mostrato la vulnerabilità delle coste dopo le mareggiate. Venere e Mercurio in quadratura fanno cadere certezze sottili, invitandovi a costruire basi più autentiche e meno teoriche.

Cancro

Simpatico, diretto e sorprendentemente sfrontato. Hai la stessa energia comunicativa di Alberto Tomba quando commenta le Olimpiadi e riesce a generare titoli anche con una battuta o con una semplice telefonata alla Brignone per complimentarsi. Luna e Venere a favore ti danno sicurezza emotiva e presenza scenica: dici ciò che pensi e lo fai con naturalezza. Ti senti vincente e questa percezione cambia il modo in cui prendi spazio.

Leone

Il nuovo trend del “mercato dell’usato sentimentale” sulle app ti incuriosisce, ma con Luna storta e Marte in opposizione preferisci certezze e contesti un filino più affidabili. Hai bisogno di conferme, di situazioni testate, di un coinvolgimento dosato. È una fase di osservazione in cui valuti prima di esporti davvero. Mi raccomando: pazienza e un approccio più selettivo.

Vergine

Hai la sensazione di vivere un momento di gloria alleggerito, come Lisa Vittozzi quando conquista uno storico oro olimpico e tutta la pressione si scioglie in un sorriso. Le sicurezze di base vacillano con Mercurio e Venere in opposizione, ma oggi scegli consapevolmente di fare spallucce e goderti ciò che funziona. È una pausa mentale meritata.

Bilancia

Oggi dovresti alleggerire la pressione che metti su te stessa e su ciò che fai, perché non tutto deve trasformarsi in performance. Marte spinge a reagire a Saturno e Nettuno anche quando il risultato tarda ad arrivare. L’immagine perfetta resta Steven Bradbury che vinse l’oro alle Olimpiadi del 2002 semplicemente restando in piedi mentre tutti cadevano. La tua forza non è correre di più, ma resistere meglio.

Scorpione

Sulla questione dei preservativi esauriti alle Olimpiadi tu avevi già intuito che sarebbero finiti on line a prezzi da capogiro per improbabili collezionisti. Non ti sfugge nulla e questa capacità di anticipare le mosse altrui oggi è ancora più evidente. Con la Luna storta il tuo scetticismo aumenta e diventa uno strumento di difesa, quasi un radar che intercetta incongruenze e strategie nascoste.

Sagittario

Non sei sicuramente il più sveglio dello zodiaco in questo momento in cui mercurio si trova inquadratura. Ma quando qualcuno te lo fa notare o ti senti un pochino in difetto, ricordati che Kim Kardashian si è messa al tavolo dei giocatori di poker professionisti con un paio di occhiali da sole con le lenti a specchio. Niente show of, ma opta per un ritmo più cauto.

Capricorno

La vita oggi sembra un parco giochi e tu ti trovi nella posizione migliore per godertelo. Venere, Mercurio e la Luna ti mettono al centro della scena con naturalezza, proprio come Snoop Dogg alle Olimpiadi: presenza rilassata, visibilità e capacità di godersi ogni momento senza sforzo. Tutto scorre con fluidità e tu puoi permetterti di respirare, osservare e scegliere con serenità dove investire energie.

Acquario

Anche con una Luna impegnativa riesci a brillare, perché la tua forza è la resilienza. Hai la tempra degli atleti che arrivano sul podio dopo anni di sacrifici e infortuni, come Flora Tabanelli che conquista il bronzo nonostante il ginocchio. Non sei nel tuo momento più semplice, ma resti competitivo, presente e sorprendentemente efficace. La tua solidità emerge proprio quando serve.

Pesci

In questi giorni, grazie a Mercurio e Venere nel vostro segno, sembra proprio che tutti quei sogni custoditi con delicatezza riescano finalmente a prendere forma concreta. Con una Luna in Toro così pragmatica, riuscite anche a ottenere valore materiale. È come scoprire di possedere una carta Pokémon rarissima, la Pikachu Illustrator resa celebre da Logan Paul e venduta all’asta per milioni di dollari: qualcosa che avete conservato quasi senza pensarci diventa improvvisamente prezioso.