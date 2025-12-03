L’oroscopo di giovedì 4 dicembre 2025: Leone e Sagittario fieri di sé stessi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Ti scateni in amore senza limiti, pudore o freni. Essere ribelli, per te, è il modo più autentico per esprimerti, e lo fai con una naturalezza che spiazza e incanta. Non a caso ti si sono spalancati occhi, orecchie e sinapsi quando hai sentito Stefania Sandrelli raccontare a Belve di quando ha fatto l’amore sulla cupola di San Pietro. Con il supporto di Venere, Marte e di una Luna che si perfezionerà piena in serata, sei pronto a prenderti tutto lo spazio che vuoi, anche quello che “non si dovrebbe”. Il talamo dell’amore, oggi, è un luogo benedetto.

Toro

Prenderti un momento di pausa è assolutamente dovuto per te che hai Mercurio in opposizione. Segui l’esempio di Airbus che, invece di correre dietro alla frenesia della vita moderna, decide di tenere a terra i suoi aerei per sistemare i problemi di software e garantire la massima sicurezza. Prima si controlla, poi si riparte. Anche tu hai bisogno di muoverti in uno spazio sicuro, senza dubbi né imprevisti inutili. I preparativi e l’organizzazione sono fondamentali e devi partire con largo anticipo: sveglia presto, taccuino in mano e via, un passo alla volta ma ben pianificato.

Gemelli

Vi preparate a dettare legge, a far valere pensieri, sentimenti e intenzioni. Avete una visione ampia del mondo e sapete che, se vi concentraste solo sui sentimenti, con Venere in opposizione, sarebbe come guardare da lontano le giostre e non poterci salire. Oggi però la Luna, che si perfezionerà piena in serata, vi dà la ossibiità di ‘svoltare’. Proprio come Jannik Sinner che, con i suoi successi, ha dato al tennis una rilevanza tale da far scattare l’obbligo di trasmettere in chiaro semifinali e finali con atleti italiani. Le rivoluzioni si fanno al momento giusto, e questo è perfetto voi.

Cancro

Cultura, istruzione e studio oggi sono il tuo terreno naturale. Sei protagonista assoluto della ragione sensibile: quella che pensa, ma sente; che argomenta, ma si commuove. Con Mercurio a favore parli una lingua lucidissima che si sposa alla tua emotività, e sei perfetto per ricevere onorificenze e riconoscimenti sul rispetto, sulla legge, sui diritti. Proprio come Paola Cortellesi che ha ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza a Messina e l’ha dedicata all’arte. I tuoi discorsi sono alti, profondi, pieni di senso. Ora ti serve solo chi sappia starti dietro, capirti e tenere il livello del dialogo sempre nobile.

Leone

Si dia ufficialmente inizio alle danze, ai festeggiamenti e a quell’attesa magica che profuma di Avvento. Ti senti proprio così: cuore leggero, voglia di giocare, grazie a questa splendida Luna che ti accarezza e ti ricorda quanto meriti di goderti l’amore. Senti quasi il profumo delle feste nell’aria, soprattutto da quando hai visto innalzare in Piazza San Pietro l’albero di Natale, un abete di ventisette metri arrivato dalle valli di Bolzano. Con quel profumo di aghi di di pino nella mente, non vedi l’ora che la magia cominci davvero, tra lucine, baci sotto il vischio e sogni che sembrano più raggiungibili.

Vergine

Ti senti un po’ stonata, come se avessi passato una settimana intera con le Sisters of the Valley, il gruppo di suore californiane che coltivano marijuana e finiscono spesso al centro del gossip. Questa Luna, sommata alla fatica che già percepisci da Marte e Venere in quadratura, crea una sorta di nebbia che avvolge le tue energie e confonde i sentimenti. La testa va lenta, il cuore è sovraccarico. Oggi il mantra è semplice ma imprescindibile: prima amare te stessa, poi pensare agli altri. Un po’ di egocentrismo è la tua coperta di sicurezza per affrontare questa giornata impegnativa.

Bilancia

Sei efficientissima, rapida e concentrata: un condensato lucido delle tue migliori qualità. Dai il massimo quasi senza accorgertene, come se l’eleganza e la precisione fossero il tuo modo base di esistere. Sarebbe naturale vederti alle Olimpiadi delle pulizie a Las Vegas, dove ordine, rigore e perfezione vengono premiati sul podio. Tu ci aggiungi pure il tocco estetico di Venere e quella poesia un po’ giocosa che ti regala la Luna a favore. Il risultato? Non solo vinci, ma trasformi ogni cosa in cui metti mano in qualcosa di armonico e bellissimo.

Scorpione

Hai il sangue freddo per gestire qualsiasi situazione, persino l’avvistamento di un enorme ‘pitone tappeto’ che spunta da una pianta in Australia e se ne va dritto dritto verso la finestra del vicino. Con Mercurio nel tuo segno calcoli ogni mossa, razionalizzi ogni evento, valuti rischi, guadagni, scenari alternativi. Sei un calcolatore potentissimo: un po’ computer, un po’ investigatore, forse un po’ freddino ma lucidissimo. In questo momento ti interessa soprattutto una cosa: fare bene i tuoi interessi, proteggere ciò che hai costruito, preparare le prossime mosse con chirurgica precisione.

Sagittario

Oggi la socialità e la sensazione di sentirti totalmente centrato potrebbero vacillare. La Luna in opposizione, che poi diventerà piena durante la notte, è come un esame a sorpresa. Di istinto vorresti scappare lontano, magari unendoti agli astronauti della missione Artemis. Ma i problemi non scompaiono dall’altra parte del globo: restano lì ad aspettarti. Devi affrontarli un po’ alla volta, ascoltando l’unica voce che conta davvero, quella del tuo cuoricino. È lui che sa dove si trova il tuo vero “spazio”.

Capricorno

Sei molto esigente, e non lo neghi. Da te stesso e dagli altri pretendi il massimo. La descrizione che Simone Marchetti ha fatto di Anna Wintour, il leggendario “diavolo veste Prada”, sembra perfetta anche per te. Pretendi perché sai che si può fare meglio, perché non ti accontenti della mediocrità, perché credi nelle potenzialità di chi hai intorno. Con Mercurio a favore le tue sinapsi corrono come motori di Formula 1: veloci, precise, sempre con l’acceleratore pronto. L’unica attenzione è non schiacciare troppo su chi non riesce a stare al tuo ritmo: non tutti sono nati per la pole position.

Acquario

Sei convinto, anzi certissimo, che il titolo del tour di Annalisa, “Ma noi siamo fuoco”, sia ispirato proprio al tuo segno. Ti senti così: tutto un brivido di passione, voglia di fare, di giocare sopra e sotto le lenzuola. Vuoi dare il massimo a chi ti ama e, quasi per principio, brillare anche davanti a chi non ti capisce. Per te è una questione quasi etica, un’aspirazione utopica: superare i limiti scritti sui libri, sperimentare, provare, buttarti. La splendida Luna, insieme a Venere e Marte, ti spinge a mettere in pratica tecniche e desideri che non sapevi nemmeno di avere nel cassetto.

Pesci

Il posto perfetto per voi oggi è senza dubbio il Silent Book Party al Museo Poldi Pezzoli in via Manzoni. Il programma ideale: non parlare, non chiacchierare, non spiegare niente a nessuno e dedicare il tempo solo a voi stessi, ai vostri pensieri e a ciò che trovate bello. Venere in quadratura vi ha fatto quasi dimenticare certi piaceri delicati, e la Luna così storta rischia di scompaginare l’equilibrio rimasto. Meglio mettere il telefono in modalità silenziosa, fingere che la tastiera del computer non funzioni e lasciare che, almeno per oggi, sia il silenzio a rimettere a posto le cose. Da domani, forse già dal pomeriggio, il mondo potrà tornare a bussare alla porta.