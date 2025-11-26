L’oroscopo di giovedì 27 novembre 2025: Lilith si congiunge a Venere e l’amore si fa passionale

Nell’oroscopo di giovedì 27 novembre 2025 l’amore diventa potentissimo con la Luna nel segno del libero Acquario e Venere che is congiunge alla passionale e indipendente Lilith.

L'oroscopo di oggi, giovedì 27 Novembre 2025, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Ariete

Tiri fuori la grinta con il rombo dei motori Ferrari e quando ti accendi sei un po’ tamarro e ti piace proprio “sgasare”. Ti fai notare per tutte le tue innumerevoli qualità: bellissime e un po’ sopra le righe. Questi sono proprio gli effetti di Marte e della Luna che ti sostengono. Sei come la nuova Miss Universo messicana, prima bacchettata e ora celebrata da tutte le miss del mondo. Ti fai valere con eleganza sapendo di avere quel “di più” che non è concesso a tutti.

Toro

L’umore oggi è decisamente discutibile. Ti senti come i proprietari degli appartamenti per affitti brevi a Milano, a cui sono stati vietati i lock box con multe salatissime in arrivo. Con Venere in opposizione e la Luna stortissima, goderti la vita sembra complicato. Per ora ti salvi con i piccoli piaceri basilari: un cioccolatino prima di dormire può diventare la tua nuova terapia del buonumore.

Gemelli

Lo so che vorreste proporvi come tedofori per portare la fiamma olimpica di Milano Cortina, che sarà accesa il quattro dicembre al Quirinale da Mattarella. Ma con Marte in opposizione il movimento fisico non è il vostro punto forte. L’entusiasmo però non vi manca: siete perfetti per gli spalti, cori, tifo e racconti epici. Vivete la festa, ma dalla tribuna d’onore.

Leone

Cerchi soluzioni creative per sopravvivere alla Luna storta e a Venere e Mercurio contro, come gli automobilisti e i motorini che guidano contromano in galleria per evitare il traffico dopo la partita del Napoli con l’Atalanta. Ma le scorciatoie oggi non funzionano: se non rispetti un minimo di ordine, crei solo caos totale. Serve pazienza, anche quando vorresti saltare la fila.

Vergine

Sai perfettamente come arrivare ai tuoi obiettivi senza doverti stravolgere. Marte in quadratura ti impone strategia e Mercurio a favore ti dà gli strumenti. Funzioni come il Consiglio di Stato: non blocchi il turismo, però fermi il check-in selvaggio per gli affitti brevi, imponendo l’identificazione di persona. Le tue piccole regole danno senso e sicurezza a tutto ciò che fai.

Bilancia

Hai il diritto, e quasi il dovere, di dire ciò che è giusto. Con Marte e la Luna a favore combatti per i tuoi valori come gli attivisti che hanno tinto di verde il Canal Grande a Venezia durante il blitz per il clima in dieci città italiane. Vuoi fare notizia con qualcosa che abbia senso profondo, non solo rumore: e ci riesci benissimo.

Scorpione

Ci sono momenti in cui bisogna ammettere le cose con sincerità, soprattutto quando hai la Luna storta e il rischio di bad mood è altissimo. Eppure, grazie a Mercurio ben messo, ne esci con stile, come il presidente Trump durante l’intervista con il sindaco di New York che risponde alle domande pungenti con sincerità serena, senza prendersela. Anche tu oggi puoi fare spallucce invece di esplodere.

Sagittario

Tu non hai bisogno di certo della famigerata canottiera di lana, mentre il resto d’Europa trema per il “tornado siberiano” che fa nevicare perfino a Parigi. Con Marte nel tuo segno sei super hot: animi, passioni e le temperature emotive sono alle stelle. Per fortuna la Luna aggiunge un filo di romanticismo che rende tutto più speciale e meno puramente fisico.

Capricorno

Ogni grande show ha bisogno delle sue star. Potrebbe esserci il tuo pensiero strategico dietro i super caschi delle star della Formula Uno per la competizione di Las Vegas: brillantati, luminosi, scenografici. Con Venere e Mercurio a favore sai che “più grande e più vistoso” al momento funziona. Ma sai anche che questa formula non sarà eterna: intanto però la sfrutti benissimo.

Acquario

Le più grandi “stranezze geniali” ti appartengono per natura. Con la Luna vicina e complice, e Mercurio storto che distorce la realtà, la tua fantasia vola. Potresti essere tu il promotore della “topolina elettrica” dei Carabinieri, destinata a diventare il veicolo di punta per girare nel centro della capitale. Vedi mondi che gli altri nemmeno immaginano, e questo è il tuo superpotere.

Pesci

La bellezza è il vostro chiodo fisso: tutto per voi dovrebbe essere armonioso, profumato, infiocchettato. Di certo adorate la notizia dei tulipani che fioriscono a Sirmione anche a novembre grazie alle nuove tecniche botaniche. Con Venere e Mercurio a favore amate ogni equilibrio raffinato e vi sentite perfettamente in linea con l’idea che “tutto è possibile” se curato bene.