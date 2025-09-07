L’oroscopo di oggi domenica 7 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo di domenica 7 settembre 2025, alle 20:08 in Italia, la Luna piena a 14° dei Pesci sarà in perfetta opposizione al Sole a 14° della Vergine, dando vita a un’eclissi lunare totale visibile in gran parte dell’Europa, Africa, Asia e Australia.

Durante il massimo, la Luna attraverserà completamente l’ombra della Terra per circa 82 minuti, assumendo la caratteristica tonalità rossastra dovuta alla rifrazione atmosferica della luce solare — fenomeno noto come “Blood Moon”. Dal punto di vista astrologico, un’eclissi sull’asse Vergine–Pesci amplifica la tensione tra la razionalità pratica e organizzata della Vergine e la sensibilità empatica e intuitiva dei Pesci. È un momento di culminazione e rilascio che invita a integrare logica e immaginazione, metodo e ispirazione, lasciando andare sia schemi mentali rigidi sia illusioni che confondono il percorso.

Sul piano personale, questa energia ci spinge a riconoscere cosa tenere e cosa lasciare andare, ricordandoci che l’efficacia vera nasce dall’equilibrio tra cuore e mente. In ambito popolare, questa è anche la Luna del Raccolto, la piena più vicina all’equinozio d’autunno: un tempo illuminava i campi di fine estate, permettendo di proseguire la mietitura fino a notte fonda e assicurarsi provviste per l’inverno.

Il segno fortunato la il Cancro, quello sfortunato il Sagittario.

Ariete

Con Marte contro oggi sei l’immagine vivente dell’irascibilità: basta poco per farti saltare i nervi, come il tasso del miele — l’animale noto per arrabbiarsi e attaccare senza paura anche avversari molto più grandi di lui. Il rischio è partire in quarta anche quando non serve, e trasformare piccoli fastidi in inutili crociate. Usa Venere a favore per ammorbidire il tono.

Amore: usa il fascino per avvicinare, non per provocare.

Fortuna: se abbassa il tono quando vorreste alzarlo.

Il consiglio del giorno: fai una pausa lunghissima prima di rispondere alle provocazioni.

Voto: 6

Toro

Con la Luna piena a favore e l’eclissi che amplifica la tua sensibilità, oggi poco importa se Venere ti guarda storta: sei in armonia col mondo e, soprattutto, con te stesso. Somigli al Parmigiano Reggiano “Cinque stagionature” di Massimo Bottura: ricco, bilanciato e capace di rivelare sfumature uniche solo a chi sa riconoscere il valore della pazienza e della profondità.

Amore: sai ascoltare.

Fortuna: nei momenti condivisi a piccole dosi.

Il consiglio del giorno: porta una torta o del buon vino, sono sempre graditi.

Voto: 6 e mezzo

Gemelli

Sapete bene che oggi non è il giorno per lanciarsi in scelte capaci di ribaltare la vostra vita. Con Mercurio di traverso e la Luna in quadratura, la cosa più saggia è restare ben piantati a terra. È vero, con Venere e Marte dalla vostra parte l’innamoramento può arrivare in un lampo, ma sposarsi con qualcuno conosciuto da quindici giorni è come ordinare un dolce solo perché ha una foto perfetta sul menù… con il rischio che vi resti indigesto.

Amore: potreste dire cose che non pensate.

Fortuna: nascosta, serve la pazienza per vederla.

Il consiglio del giorno: fate un elenco delle priorità e rispettatelo, costi quel che costi.

Voto: 5

Cancro

Lo sai, per te questo è un periodo di pausa: con Marte in quadratura da un po’ non hai certo voglia di strafare, e con la Luna a favore restare nella tua comfort zone ti viene fin troppo naturale. Però metterti già ad addobbare la casa per Natale… forse è un filino esagerato.

Amore: apertura emotiva totale.

Fortuna: nei momenti in cui riesci a dire la cosa giusta.

Il consiglio del giorno: scrivi ciò che provi prima di parlarne, ti aiuterà a rimanere centrato.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Leoncino, oggi sei tenero come pochi: con Venere a favore sei sensibile e pronto a fare del bene senza neanche pensarci. Potresti persino entrare dal parrucchiere, dire “via tutto” e donare la tua chioma a chi sta attraversando un momento difficile. Un gesto semplice, ma di una generosità inconfutabile.

Amore: bruci di passione.

Fortuna: nelle occasioni sociali.

Il consiglio del giorno: accetta ogni complimento, è meritatissimo.

Voto: 6

Vergine

L’eclissi di oggi ti prende in pieno, come quando suona la sveglia e ti coglie impreparata: all’improvviso ti ritrovi con il cuore in gola e le mani che sudano freddo. Ma se ti guardi intorno, resti ancorata alla tua razionalità e affronti le cose una per volta, riuscirai a rimettere ordine, far tornare il battito alla sua calma naturale… e, finalmente, scendere dal letto.

Amore: cuore confuso.

Fortuna: se molli il controllo.

Il consiglio del giorno: oggi focalizzati sui problemi pratici, il resto rimanda.

Voto: 5

Bilancia

Con Venere dalla tua, oggi hai proprio voglia di coccolarti un po’. E sai che una ricerca su PNAS Nexus dice che tendiamo a rimandare i piaceri in attesa del “momento perfetto”… rischiando di perderceli? Beh, Bilancina, dubito che tu cada in questa trappola: quando qualcosa ti chiama, tu trovi sempre il modo di andarci incontro.

Amore: seducente senza muovere un dito.

Fortuna: in iniziative che ti vedono protagonista.

Il consiglio del giorno: usa l’energia di Marte per dar forma concreta ad un’idea lasciata a metà.

Voto: 8

Scorpione

Il fondatore della società australiana Versa, alla fine di un progetto importante, ha regalato a tutti un “day off” per ricaricare le energie e festeggiare il successo. Con Luna e Mercurio a favore, oggi anche tu hai la lucidità per far quadrare i conti e la generosità per investire le tue risorse dove possono fare davvero la differenza. Proprio come piace a te.

Amore: parli dritto al cuore.

Fortuna: nelle conversazioni che chiariscono vecchie incomprensioni.

Il consiglio del giorno: metti la sveglia mezz’ora prima e inizia la giornata con lentezza.

Voto: 7

Sagittario

Con questa Luna storta e pure Mercurio contro, oggi ti conviene startene buono… o rischi un vero “shut down live on air”: parti sicuro, due frasi e zac, ti bloccano sul più bello. Resti lì col sorriso tirato, chiedendoti perché non hai scelto la scena muta fin dall’inizio. Meglio morderti la lingua… e magari darle pure un paio di masticate.

Amore: troppo diretto.

Fortuna: nel coraggio che dimostri.

Il consiglio del giorno: quando senti l’ansia salire, prendi una sedia, siediti con i piedi ben piantati a terra e inspira contando fino a quattro, espira contando fino a sei. Fallo per tre minuti.

Voto: 5 e mezzo

Capricorno

Anche con Marte in quadratura che cerca di rallentarti, lo scoraggiamento proprio non ti appartiene. Sei orgoglioso di ciò che hai costruito e carico per ciò che sta per partire. L’eclissi di Luna illumina con chiarezza la rotta dei prossimi mesi e oggi ti muovi con la sicurezza di chi sa di essere già sulla strada giusta… avanti tutta!

Amore: sincero e rassicurante, ma attenzione a non usare modi bruschi.

Fortuna: nella tua proverbiale pazienza.

Il consiglio del giorno: gestisci bene le energie per non arrivare scarico a metà giornata.

Voto: 6 +

Acquario

L’amore è davvero quella forza che “muove il sole e le altre stelle”, come scriveva Dante nel Paradiso? Se oggi non sei del tutto convinto, sappi che, anche con Venere storta, la rotta resta quella… ma il viaggio inizia dall’amore per te stesso. È lì, in quella base solida, che si costruisce tutto il resto.

Amore: più complicato del solito, ma non lasciare che l’orgoglio ti blocchi.

Fortuna: in situazioni che richiedono spirito indipendente.

Il consiglio del giorno: Fai un pediluvio serale rilassante: duplica l’effetto aggiungendo un pizzico di sale o se hai un attrezzo ayurvedico come il Kansa Vatki con ghee per ammorbidire la pelle.

Voto: 6

Pesci

“Verso l’infinito e oltre!”, direbbe Buzz Lightyear… e oggi, con l’eclissi di Luna nel vostro segno, sembra il vostro motto ufficiale. Mente, cuore e corpo entrano in una fusione cosmica, come in un film di fantascienza a low budget, ma con effetti speciali firmati direttamente dall’universo.

Amore: attenzione a non essere fraintesi.

Fortuna: quando restate fedeli alle vostre sensazioni.

Il consiglio del giorno: tenete il telefono in un’altra stanza mentre fate una cosa importante: eviterete di perdervi tra mille notifiche.

Voto: 6 e mezzo