L’oroscopo di domenica 7 dicembre 2025: coccole e lentezza per Pesci e Cancro

Per fortuna è domenica perché l’oroscopo del 7 dicembre 2025 chiede lentezza e coccole. Il segno fortunato è il Cancro e quello sfortunato la Vergine.

Ariete

Con la Luna storta ti parte la polemica, come quando arrivi trafelato al controllo bagagli e ti fanno riaprire tutto per quel flacone da 120 ml mezzo vuoto.Però, invece di esplodere, fai un bel respiro e accenna mezzo sorriso — con Venere a favore ti viene benissimo — vedrai che, da quell’impasse, ci nasce pure un invito a bere con l’addetto del gate.

Toro

Caro Toro, con la Luna a favore saresti anche pronto a declamare poesie natalizie, ma con Mercurio a sfavore il massimo che ti esce è la lista della spesa in rima… tipo: “Panettone e mandarini, tortellini e biscottini.” Non sarà il modo migliore per attaccare bottone con chi ti piace, certo, ma almeno la dispensa rimane perfettamente rifornita.

Gemelli

Lo so che Venere in opposizione sta mettendo il vostro cuoricino alla prova, un po’ come l’ennesimo rinvio del lancio di Starship che fa impazzire mezzo mondo ogni volta che il countdown si blocca sul più bello. Da una parte potreste sentirvi giù, dall’altra è proprio qui che potete dare più struttura alla vostra vita sentimentale. È ora di rimettere a fuoco il vostro modo di amare e lasciar decollare quella parte di voi capace di portare un’energia nuova nelle relazioni presenti… o future.

Cancro

Canti a memoria qualsiasi canzone di Natale ti passi per la testa, e se esistesse un talent dedicato alle holiday-hits avresti già inviato la candidatura. Con la Luna nel tuo segno hai l’entusiasmo di Mariah Carey e il savoir-faire di Michael Bublé: può darsi che da tutto questo slancio spunti la tua colonna sonora personale, quella da tenere in loop durante il cenone della Vigilia.

Leone

Con Venere e Marte a favore, la parola “sobrietà” scompare dal tuo vocabolario, mentre “esagerazione” troneggia in prima pagina. Per capirci: pensa al Winter Wonderland di Hyde Park in questi giorni, con luci sparatissime, effetti speciali e un’atmosfera natalizia che supera qualsiasi limite, fregandosene di ogni bolletta. Ecco, tu oggi sei esattamente così… ma con una spruzzata di glitter in più, giusto per non farci mancare niente.

Vergine

In questo momento, con Marte in quadratura, quando si tratta di fare passi importanti tendi a rimandare. E ci sta: mi ricordi un po’ Apple con il suo iPhone pieghevole, annunciato, perfezionato… ma con una data di uscita ancora da definire. Non farti frenare dalla paura dell’ignoto cara la mia Verginona, e lasciati guidare dalla Luna a favore, che sa intuire tempi e opportunità di ciò che conta per te.

Bilancia

Cara Bilancina, con questa Luna di traverso sei pungente e non te ne tieni in bocca una: ogni frase ti esce con quell’aria stizzita che mette tutti un po’ in allerta. E non serve nemmeno essere dentro la questione per finire nel tuo mirino, basta trovarsi , ahimè, nelle vicinanze. Forse stamattina è meglio una camomilla bollente al posto del solito cappuccio e cornetto, almeno inizi la giornata con un passo più tranquillo.

Scorpione

Potresti persino vestirti da Babbo Natale e leggere fiabe ai bimbetti seduti sulle tue ginocchia. Tutto questo perché l’empatia è in primo piano: la Luna, così sensibile, risveglia in te il bisogno di avvicinarti agli altri, mentre Mercurio nel segno ti rende talmente bravo con le parole che, leggendo, riesci a calmare anche i piccoletti più irrequieti.

Sagittario

Marte nel tuo segno gonfia il tuo ego: lasciar correre non ti sfiora nemmeno, pianti i piedi e difendi ciò che per te conta senza arretrare di un millimetro. E con Venere che ti regala un super boost di sicurezza, pretendi ascolto con la stessa fermezza con cui rivendichi il diritto di scegliere il puntale dell’albero: perché se non si mette esattamente come vuoi tu, sei convinto che la magia del Natale non possa nemmeno iniziare.

Capricorno

Con questo Mercurio così a favore, tieni le redini dell’economia domestica in modo impeccabile: sei talmente organizzato che riusciresti a vendere persino la carta igienica ai tuoi familiari… e ricavarci pure qualche spicciolo. Va bene l’amore e il vincolo di sangue, certo, ma quando si parla di budget e gestione pratica, per te la questione economica viene sempre prima di tutto.

Acquario

L’entusiasmo che ti regalano Venere e Marte a favore andrebbe un attimo tenuto a bada. In questo periodo, con Mercurio in quadratura, fai davvero fatica a valutare spese e valore reale delle cose. Il rischio? Ritrovarti a investire mezzo stipendio in una lampada “di design” che, alla fine, è poco più di un cubo di cartone, convinto di star comprando arte. Va bene buttarsi nelle novità, ma un preventivo prima non è mai una cattiva idea.

Pesci

Vi sentite talmente sfiniti — Marte contro di certo non aiuta — che arrivate persino a googlare se esistono agevolazioni fiscali per comprare reti e materassi nuovi. Purtroppo, per ora, la risposta è no. Però, con la causale giusta nel bonifico, potete comunque detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi dell’anno prossimo… e concedervi finalmente un riposino come si deve.