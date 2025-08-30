L’oroscopo di domenica 31 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: al tuo servizio.

Fortuna: cambiare prospettiva.

Il consiglio del giorno: mostra il tuo lato più morbido.

Voto: 7 +

Toro

Amore: evita discussioni inutili.

Fortuna: tieni d’occhio le offerte.

Il consiglio del giorno: dedica mezz’ora a una passeggiata lenta: ti aiuterà a schiarire le idee e a rimettere ordine tra pensieri e progetti.

Voto: 4

Gemelli

Amore: siete un pò presuntuosetti.

Fortuna: nel vostro sapere.

Il consiglio del giorno: preparate stasera una schiscietta sana e nutriente, così domani ,avrete già pronto il vostro pranzo senza dovervi accontentare del solito tramezzino al bar.

Voto: 6 e mezzo

Cancro

Amore: ti costa fatica.

Fortuna: un giro in asciugatrice.

Il consiglio del giorno: metti i vestiti per domani già pronti sulla sedia, così al mattino puoi regalarti quei cinque minuti di sonno in più.

Voto: 6

Leone

Amore: due cuori e una capanna.

Fortuna: sei l’artefice del tuo successo.

Il consiglio del giorno: se oggi decidi di fare un gesto eclatante, assicurati che non finisca con te a tagliare un nastro tricolore… davanti a casa tua.

Voto: 8

Vergine

Amore: ti agita.

Fortuna: non la puoi controllare.

Il consiglio del giorno: prova la posizione del “cane a testa in giù” per riattivare la circolazione e allungare la schiena… ma evita di farlo subito dopo pranzo.

Voto: 5 e mezzo

Bilancia

Amore: bacini e bacioni.

Fortuna: fai tutto da sola.

Il consiglio del giorno:analizza attentamente la differenza tra mutuo a tasso fisso e variabile, considerando non solo il tasso iniziale ma anche l’andamento nel medio-lungo termine.

Voto: 8

Scorpione

Amore: volersi bene parte anche da una sana alimentazione.

Fortuna: ti sprona.

Il consiglio del giorno: bere 2 litri di acqua al giorno aiuta a mantenere la pelle più luminosa, favorisce la concentrazione e sostiene il lavoro di tutti gli organi.

Voto: 5

Sagittario

Amore: ti cade letteralmente addosso.

Fortuna: te la crei in ogni situazione.

Il consiglio del giorno: mantieni un profilo basso.

Voto: 8 +

Capricorno

Amore: punta su gesti semplici.

Fortuna: non ama gli imprevisti.

Il consiglio del giorno: un paio di ciabatte nuove per sentirti comodo.

Voto: 5 e mezzo

Acquario

Amore: tu vuoi sesso e samba.

Fortuna: ti fai capire a gesti.

Il consiglio del giorno: metti la tua camicia migliore, inamidata e stirata.

Voto: 6 e mezzo

Pesci

Amore: fate voli pindarici.

Fortuna: in stato confusionale.

Il consiglio del giorno: dedicate dieci minuti al respiro, sentendo i piedi a terra e tornando al corpo ogni volta che la mente scappa.

Voto: 5 +