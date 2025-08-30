L’oroscopo di domenica 31 agosto 2025: le previsioni segno per segno di Ginny
Ariete
Amore: al tuo servizio.
Fortuna: cambiare prospettiva.
Il consiglio del giorno: mostra il tuo lato più morbido.
Voto: 7 +
Toro
Amore: evita discussioni inutili.
Fortuna: tieni d’occhio le offerte.
Il consiglio del giorno: dedica mezz’ora a una passeggiata lenta: ti aiuterà a schiarire le idee e a rimettere ordine tra pensieri e progetti.
Voto: 4
Gemelli
Amore: siete un pò presuntuosetti.
Fortuna: nel vostro sapere.
Il consiglio del giorno: preparate stasera una schiscietta sana e nutriente, così domani ,avrete già pronto il vostro pranzo senza dovervi accontentare del solito tramezzino al bar.
Voto: 6 e mezzo
Cancro
Amore: ti costa fatica.
Fortuna: un giro in asciugatrice.
Il consiglio del giorno: metti i vestiti per domani già pronti sulla sedia, così al mattino puoi regalarti quei cinque minuti di sonno in più.
Voto: 6
Leone
Amore: due cuori e una capanna.
Fortuna: sei l’artefice del tuo successo.
Il consiglio del giorno: se oggi decidi di fare un gesto eclatante, assicurati che non finisca con te a tagliare un nastro tricolore… davanti a casa tua.
Voto: 8
Vergine
Amore: ti agita.
Fortuna: non la puoi controllare.
Il consiglio del giorno: prova la posizione del “cane a testa in giù” per riattivare la circolazione e allungare la schiena… ma evita di farlo subito dopo pranzo.
Voto: 5 e mezzo
Bilancia
Amore: bacini e bacioni.
Fortuna: fai tutto da sola.
Il consiglio del giorno:analizza attentamente la differenza tra mutuo a tasso fisso e variabile, considerando non solo il tasso iniziale ma anche l’andamento nel medio-lungo termine.
Voto: 8
Scorpione
Amore: volersi bene parte anche da una sana alimentazione.
Fortuna: ti sprona.
Il consiglio del giorno: bere 2 litri di acqua al giorno aiuta a mantenere la pelle più luminosa, favorisce la concentrazione e sostiene il lavoro di tutti gli organi.
Voto: 5
Sagittario
Amore: ti cade letteralmente addosso.
Fortuna: te la crei in ogni situazione.
Il consiglio del giorno: mantieni un profilo basso.
Voto: 8 +
Capricorno
Amore: punta su gesti semplici.
Fortuna: non ama gli imprevisti.
Il consiglio del giorno: un paio di ciabatte nuove per sentirti comodo.
Voto: 5 e mezzo
Acquario
Amore: tu vuoi sesso e samba.
Fortuna: ti fai capire a gesti.
Il consiglio del giorno: metti la tua camicia migliore, inamidata e stirata.
Voto: 6 e mezzo
Pesci
Amore: fate voli pindarici.
Fortuna: in stato confusionale.
Il consiglio del giorno: dedicate dieci minuti al respiro, sentendo i piedi a terra e tornando al corpo ogni volta che la mente scappa.
Voto: 5 +