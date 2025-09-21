L’oroscopo di domenica 21 settembre 2025: le previsioni segno per segno di Ginny

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell’oroscopo di oggi, domenica 21 settembre 2025, entriamo in un cielo che scuote e fa riflettere: alle 22 la Luna Nuova in Vergine coincide con un’eclissi di Sole, e quando l’io si oscura l’universo ci chiede di guardare dentro senza paura. Non è solo un fenomeno astronomico, ma un invito simbolico a fermarsi e a rimettere ordine nelle priorità.

Non solo: questa eclissi si forma al 29° della Vergine, a un passo dall’ingresso in Bilancia, e proprio per questo acquista una potenza particolare. Sole e Luna, congiunti, entrano perfettamente nel grande triangolo formato da Nettuno, Urano e Plutone. Tradotto: da un lato i valori di trasformazione radicale e progresso, dall’altro quelli di visione e immaginazione.

Aspettiamoci quindi giornate cariche di pathos, eventi che spingono a guardare in profondità, riflessioni che ci interrogano su cosa conta davvero. È un cielo che mette in discussione, ma allo stesso tempo dà la possibilità di trasformare., ciò che oggi sembra oscurarsi, domani potrà brillare di una luce nuova.

Il segno fortunato l’Acquario, quello sfortunato i Gemellini.

Ariete

Con Mercurio in opposizione la testa è fresca come un bouquet di viole appassite e con Marte storto le energie sono ai minimi storici. A questo punto meglio non inventarsi miracoli: corri dall’erborista di fiducia e prova un aiuto old school, tipo l’olio di merluzzo che la nonna ti avrebbe rifilato senza troppi complimenti.

Amore: brusco più del solito.

Fortuna: ti sta alla larga.

Il consiglio del giorno: misura le parole, non tutto va detto in modalità “senza filtro”.

Voto: 5 +

Toro

Questa eclissi fa vibrare il cuore come il canto delle balene registrato dalle casse subacquee in California, capace di viaggiare negli abissi per chilometri. Allo stesso modo le tue emozioni oggi si propagano ovunque, potenti e incontrollabili, come se qualcuno avesse girato la manopola del volume al massimo senza neanche avvisarti.

Amore: dichiari i tuoi sentimenti a cuore aperto.

Fortuna: ti sorprende.

Il consiglio del giorno: prova un corso di cucina brasiliana.

Voto: 8 +

Gemelli

Oggi l’affetto non si misura più in cuori e cuoricini, ma in tutto ciò che nutre la mente: libri, articoli, podcast, perfino i thread più nerd che si trovano online. E se in Italia la media è di circa 13 libri letti all’anno, voi — con Marte e Mercurio a favore — siete così rapidi e competitivi da puntare a stracciare qualsiasi statistica.

Amore: siete più da chat bollenti.

Fortuna: vi vuole rallentare.

Il consiglio del giorno: recitate un mantra prima di scrivere un messaggio importante, vi aiuta a trovare la centratura.

Voto: 5

Cancro

Con Luna e Venere dalla tua parte, la sensibilità è alle stelle: ti basta un gesto dolce per scioglierti o una parola fuori posto per ritrovarti con gli occhi lucidi. Ma è proprio questa intensità emotiva che, con Mercurio di traverso, può rendere tutto più precario: bastano pochi attimi per fraintendere o lasciarsi sfuggire parole di troppo. Tranquillo però, chi ti vuole bene continuerà a farlo.

Amore: il tuo cuoricino è una cassa di risonanza.

Fortuna: avete qualche fraintendimento.

Il consiglio del giorno: vai al cinema da solo e piangi senza paura di essere giudicato.

Voto: 6 e mezzo

Leone

Con Marte dalla tua parte sei un concentrato di fascino, carisma ed energia che ti rende praticamente irresistibile. E quando scopri che in Islanda hanno una delle vite sessuali più attive d’Europa… ti viene subito voglia di prenotare un volo diretto sola andata da Milano. Buon divertimento!

Amore: se sai ascoltare.

Fortuna: idee creative che spuntano come funghi.

Il consiglio del giorno: cavalca il cambiamento e affidati ad un progetto nuovo mai considerato prima.

Voto: 7

Vergine

La Luna nuova ti invita a un viaggio interiore che sa di scavo paleontologico. Dentro di te ci sono qualità preziose che aspettano solo di essere riscoperte. Un po’ come a Manduria, dove durante i lavori alla rete fognaria è riemersa una tomba ellenistica intatta: meraviglie sepolte che nessuno si aspettava. Così anche tu puoi riportare alla luce tesori nascosti che ti rendono unica.

Amore: in tua compagnia si sta bene.

Fortuna: fidati del tuo istinto.

Il consiglio del giorno: prendi un bel quadernone e scrivi i tuoi obiettivi, nero su bianco.

Voto: 8

Bilancia

Con Marte dalla tua parte, hai quell’energia giusta per rimetterti davvero in gioco. Il tuo non è solo fascino: è voglia autentica di fare, di ricominciare, di seguire una curiosità lasciata in sospeso. Magari riprendi in mano quel corso che avevi messo da parte, o ti butti finalmente a studiare qualcosa che ti ha sempre intrigato. Oggi, il tuo vero abbonamento è alla conoscenza.

Amore: chiarisci ogni dubbio.

Fortuna: lucidissima.

Il consiglio del giorno: fai ordine nell’armadio, liberarti del vecchio apre spazio al nuovo.

Voto: 7 +

Scorpione

Scorpioncino, con questa Luna nuova è inutile fingere distacco: oggi gli slanci affettivi partono in automatico, e non c’è freno che tenga. Tanto vale lasciarsi andare e godersi l’entusiasmo. È un po’ come quando passi davanti a un negozio e trovi i saldi a sorpresa: non avevi intenzione di comprare nulla, ma come fai a resistere?

Amore: ogni sguardo è una promessa.

Fortuna: trasformi ogni cosa in tuo vantaggio.

Il consiglio del giorno: medita con il telefono offline, il silenzio è nutritivo.

Voto: 7 +

Sagittario

Sagittarione, con Marte che ti dà la spinta giusta sei pronto a dire la tua senza troppi giri di parole. In amore, però, con la Luna storta sei più orso bruno che amante tenerone: preferisci startene nella tua tana piuttosto che forzare la compagnia — e in certi momenti, è decisamente meglio non stuzzicarti, perché se ti arrabbi, le tue zampate sanno essere ben assestate.

Amore: sei distratto.

Fortuna: ti obbliga a qualche piccolo sforzo.

Il consiglio del giorno: fai stretching, allunga il corpo e la mente insieme.

Voto: 5

Capricorno

La Luna nuova ti scioglie un po’ più del solito e, anche se di solito eviti smancerie e sentimentalismi, oggi ti fa bene lasciarti andare. Le emozioni sono così intense che fai fatica a tenerle a bada come fai sempre, e ti ritrovi con l’occhio lucido anche davanti a una puntata di Matrimonio a prima vista — quella in cui due perfetti sconosciuti si guardano negli occhi per la prima volta, pieni di speranze.Concediti questo lato tenero: ogni tanto serve eccome.

Amore: più vulnerabile del solito.

Fortuna: si aprono nuove porte.

Il consiglio del giorno: concediti una passeggiata lunga, passo dopo passo scarichi la tensione emotiva.

Voto: 7

Acquario

Acquarione, con Marte a favore sei una scarica di energia pura, pronto a scattare come ci si aspetta che farà Verstappen, nel primo pomeriggio. sul rettilineo infinito di Baku. Lui, quando prende il ritmo giusto, sembra quasi non avere rivali…e oggi sei così anche tu: veloce, deciso e già un giro avanti.

Amore:hai bisogno di sentire connessione.

Fortuna: fa sport insieme a te.

Il consiglio del giorno:sperimenta una lezione di yoga, equilibrio e creatività andranno a braccetto.

Voto: 7 +

Pesci

Pesciolini, con questa eclissi in opposizione vi sentite come su una piccola barchetta a vela in mezzo a un mare di motoscafi: onde alte, schizzi ovunque e voi aggrappati alla cima con tutte le vostre forze. Il timone sembra sparito, ma niente panico: basta attivare il pilota automatico e indossare il vostro salvagente a forma di unicorno preferito.

Amore: tutto amplificato.

Fortuna: non mettete tutto in dubbio.

Il consiglio del giorno: Scrivete un sogno appena svegli: vi accorgerete di quanta magia custodite.

Voto: 5