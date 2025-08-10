L’oroscopo della settimana dall’11 al 17 agosto 2025: Scorpione e Pesci affascinanti e sensibili

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nell'oroscopo della settimana che va dall'11 al 17 agosto 2025, Mercurio in Leone riprende il suo moto diretto lunedì, portando un po’ di chiarezza e una comunicazione più decisa, ideale per esprimere idee con passione e sicurezza. Saranno soprattutto i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) a risentire di questo cambio di marcia, ma anche tutto il resto dello zodiaco ne sarà favorevolmente coinvolto. Martedì Saturno in Ariete forma un sestile con Urano in Gemelli, un aspetto che favorisce un certo equilibrio tra responsabilità e innovazione, mentre nella stessa giornata Venere si congiunge a Giove in Cancro, amplificando il desiderio di armonia e benessere nelle relazioni soprattutto per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma anche per Toro e Vergine. Mercoledì, Mercurio in Leone forma un sestile con Marte in Bilancia, donando dinamismo e diplomazia, perfetti per affrontare con successo contrattazioni, discussioni o nuovi inizi, soprattutto per Leone, Sagittario, Gemelli e Bilancia.

Oroscopo settimanale 11-17 agosto 2025: le previsioni segno per segno

Le previsioni della settimana per tutti i segni zodiacali: ecco cosa ci riservano le stelle nella settimana dall’11 al 17 agosto 2025.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Hai presente quando ti intestardisci a rimontare un mobile IKEA senza guardare le istruzioni e a un certo punto ti ritrovi con due viti in mano, il sudore sulla fronte e un sentimento vago di odio per l’intero sistema svedese? Ti senti un po’ così, con Marte che ti osserva dall’altra parte della stanza e Venere che ti sottolinea che il risultato che stai ottenendo e di gran lunga lontano a ciò che ti eri prefissato. Per fortuna da questa settimana Mercurio torna diretto nel segno amico del Leone e ti lancia una delle sue epifanie: hai ancora la possibilità di mandare tutto e tutti a quel paese… ma, per favore, fallo con stile. Parole aguzze, ma lucide, pensieri veloci come colpi di clacson nel traffico, cerca solo di non esagerare.

Voto 5/6

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Sei quel tipo che pulisce casa ascoltando Mina e sognando un eremo con vista ulivi, ma che poi si incanta a sistemare i barattoli in ordine cromatico come se stesse preparando un’esposizione al MoMA. Risistemi stanze, emozioni e silenzi parcheggiati da settimane. Venere, poi, ti coccola dal Cancro come una vecchia zia che ti rimpinza di lasagne ma ti dice anche che dovresti tagliarti i capelli. Il risultato? Un’armonia domestica fatta di micro rivoluzioni lente ma potenti. Non servono scossoni. Solo la tua lentezza ostinata che, come un bradipo zen con la passione per l’uncinetto, rimette tutto al suo posto. Anche il cuore.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Vi siete finalmente decisi a rispondere a quel messaggio lasciato in sospeso qualche tempo fa e va detto che lo avete fatto con un certo charme. Qualcosa si sblocca, si alleggerisce, si mette in movimento come una porta scorrevole che da settimane cigolava e si incastrava. E mentre voi vi sentite più lucidi, brillanti e impazienti di rientrare in scena, il mondo sembra anche più disposto a ridarvi il microfono. C’è chi vi scrive, chi vi guarda con occhi nuovi, chi vuole sapere tutto di voi, pure quello che non sapete nemmeno voi. Nel dubbio, vi vestite bene anche per buttare la spazzatura, ché non si sa mai dove può partire una conversazione. Amori? Eh… basta smettere di fare gli spiritosi al momento sbagliato e tutto scorrerà con grazia.

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Avete il portamento di chi riceve fiori anche quando nessuno li ha ordinati. Un’aura gentile vi avvolge, come un profumo che resta sulle mani dopo aver toccato la frutta matura. Più vi ritraete un poco, più il mondo sembra volervi raggiungere con piccoli gesti inattesi. Ma poi vi ricordate che tra una risata e l’altra sotto l’ombrellone bisogna anche controllare le scadenze e organizzare gli incastri. E tutta questa poesia rischia di perdersi in una nuvola di calcoli e dimenticanze. In amore, date tanto, a volte troppo, e poi vi sorprendete se qualcuno prende sul serio tutta questa bellezza che offrite senza pensarci. Eppure lo sapete: avete più potere di quanto mostrate.

Voto 7 e mezzo

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Questa settimana siete come chi si sveglia tardi in una città di mare, con la faccia ancora segnata dal cuscino e l’aria un po’ spaesata… finché non si accorge che c’è il sole, l’acqua è calda e la giornata è tutta da prendere a morsi. È tornato Mercurio diretto proprio nel tuo segno e con lui torna la parlantina brillante e i messaggi vocali perfettamente calibrati per ottenere esattamente ciò che volete. La confusione sentimentale si scioglie come un ghiacciolo lasciato al sole: adesso sapete cosa dire, a chi dirlo e, soprattutto, come farlo sembrare un invito irresistibile. C'è magari chi vi nota a una festa, in spiaggia, in coda per un gelato e non è solo per l’abbronzatura: brillate perché siete tornati in sintonia con voi stessi. Se prima un dubbio vi tratteneva, ora lo affrontate a petto in fuori e sorriso smagliante.

Voto 7 e mezzo

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Non hai voglia di insistere, né di convincere nessuno: questa settimana resti un passo indietro, ma non per stanchezza — piuttosto per una forma di pudore del cuore. Le cose intorno a te si muovono, ma tu preferisci osservare, come chi cerca un segnale che ancora non arriva. Sotto una calma apparente, qualcosa ondeggia: non è malessere, è più simile a un dubbio sottile che scivola sotto pelle e ti fa domande a cui non è necessario rispondere subito. Sei più silenzioso, più distaccato, ma non per questo meno presente: è solo che certi pensieri, ultimamente, richiedono spazio. E anche se non hai ancora tutte le risposte, impari ad ascoltare quel che si muove dentro. Non è il momento della chiarezza, forse, ma di una lenta decantazione. E va bene così.

Voto 6

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Sei come una ballerina classica che, stanca dei tutù e dei riflettori, decide di scendere dal palco per ballare scalza in un parcheggio vuoto, con le cuffie nelle orecchie e il cuore che batte come un basso in levare. Hai provato a seguire la partitura, a rispettare il tempo, a non pestare i piedi a nessuno. Ma ora hai fame di altro. Non importa se qualcuno storce il naso, la tua nuova grazia è anche muscolo, sudore e ritmo. C’è qualcosa di elettrico nei tuoi gesti: qualcuno penserà che stai esagerando, ma forse, per questa settimana, non vuoi piacere a tutti, ma vuoi sentire la scossa giusta.

Voto 7 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Hai lo stesso magnetismo delle notti a Panarea, quando basta uno sguardo oltre il bicchiere per far vibrare l’aria salmastra. Questa settimana sei misterioso, ma il tuo mistero non è un mistero cupo, è un mistero che incanta. Gli altri ti girano intorno come falene ipnotizzate da una lanterna accesa e non è per come parli, ma per quello che lasci intendere. Qualcuno potrebbe provocarti per vedere davvero cosa nascondi, ma tu, invece di scoprirti, rilanci. Un mezzo sorriso, uno sguardo di traverso. È il tuo sport preferito: far credere agli altri che ti hanno quasi capito, mentre tu sei già tre pensieri più in là, magari sul terrazzo di un attico immaginario, nudo sotto una vestaglia di seta, a sorseggiare un Negroni che nessuno ti ha visto preparare.

Voto 8

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Le nuvole nella tua testa stanno facendo le valigie. Il cervello torna a carburare come una vecchia Vespa rimessa a nuovo: tossisce un attimo, poi parte spedito, rombando idee geniali. Questa settimana hai il dono raro di trasformare l’intuizione in impulso e l’impulso in azione: una settimana da “ok, facciamolo!”, non c’è più tempo per i ‘forse’ e i ‘vedremo’. Le parole che ieri giravano in tondo ora diventano slogan, titoli, progetti pronti per la stampa. Esplodi in iniziative con furbizia e con tempismo. Però chi ti sta accanto vorrebbe che ogni tanto rallentassi quel passo incalzante che non lascia spazio a replica. Perché sì, è vero, hai spesso ragione, ma non serve ricordarlo ogni tre minuti e mezzo. Dai anche agli altri il tempo di raggiungerti, o almeno di scegliere se vogliono venire.

Voto 7 – –

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Questa settimana sei come un CEO che deve firmare un contratto importante mentre il telefono squilla a ogni secondo: pressione alle stelle, ma con un sorriso di circostanza. Ti trovi a dover gestire aspettative pesanti e qualche tentazione di uscire dal copione rigido che ti sei imposto. Se sei ancora al lavoro potresti essere sotto i riflettori, volente o nolente. Ti toccherà essere diplomatico, senza perdere la tua inconfondibile serietà. In amore il cuore si sente diviso tra il desiderio di sicurezza e la voglia di lasciarsi sorprendere. Non tutto scorre liscio come vorresti, e qualche malinteso può far saltare i nervi. Prendi ciò che arriva con un pizzico di ironia e tanta pazienza.

Voto 5/6

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana siete come quei lampioni antichi, che si accendono a intermittenza prima di stabilizzarsi, proiettando fasci di luce irregolari. Inizialmente emettete una luce traballante e confusa, poi finalmente la luce torna stabile e potente, pronta a guidare il vostro percorso con decisione. Con questa nuova energia, siete pronti a rompere gli schemi e a dare spettacolo, facendo un po’ di casino per capire chi davvero ha il coraggio di seguirvi. Qualche scintilla fuori posto e qualche parola tagliente sono un rischio che dovete correre, ma voi siete pronti a cavalcare questa onda senza freni. E se a tratti la luce vacilla ancora, non è indecisione: è solo stanchezza accumulata che si scrolla di dosso l’inverno e le sue pretese. In fondo non potete essere sempre in prima linea, lucidi e brillanti come un faro sul mare. Qualche sbavatura è concessa, anzi, è affascinante.

Voto 6/7

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete come artisti che si ritrovano in un cortile nascosto, a dipingere murales sotto un cielo che cambia lentamente colore. La vostra sensibilità è la pennellata audace che dà vita a un’opera sempre più vibrante. Spinti da una voglia di novità, vi lanciate in viaggi senza biglietto, con la leggerezza di chi sa che ogni avventura è una storia da raccontare. L’amore e il gioco si tingono di freschezza e incoscienza, sorprendendovi ogni volta. Lasciatevi ispirare e scoprite che a volte la felicità sta proprio in quel gesto inatteso, nel dettaglio che trasforma tutto.

Voto 9