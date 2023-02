L’oroscopo della settimana dal 6 al 12 febbraio 2023: Ariete e Bilancia non trovano le parole giuste Nell’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 febbraio 2023 sarà forte la congiunzione tra Mercurio e Plutone in Capricorno, che dona ai segni di terra una maggiore lucidità.

L’oroscopo di questa settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 febbraio 2023, vedrà Mercurio, il pianeta del pensiero, congiungersi a Plutone.

Dopo diverse settimane nelle quali Mercurio si è fermato come per una sosta in Autogrill nel segno del Capricorno, determinato e crudo, adesso percorrerà gli ultimi gradi, e quindi andrà a congiungersi con il fortissimo Plutone. Pensieri lucidi e profondi, ma poca accortezza nell'esprimersi! Attenzione alle parole.

Oroscopo settimanale 6-12 febbraio 2023: le previsioni segno per segno

Questa congiunzione porterà da un lato ad un pensiero ancora più lucido e profondo, strutturato e strategico, dall’altro ad una minore attenzione e accortezza nell’esprimersi. I pensieri sono forti e hanno bisogno di essere detti ad alta voce.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Sono gli ultimi colpi di coda di questo Mercurio che nel cielo è l’unico pianeta a darti un pochino fastidio. Tieni duro ancora questa settimana, e poi vedrai che anche le energie intellettuali terranno il passo con quelle fisiche, erotiche ed empatiche. Per il momento cerca ancora di esprimerti a gesti più che a parole e di non sovraccaricarti di lavoro.

Voto 7 e mezzo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Dopo tanto Saturno contro e Urano congiunto, adesso questo Plutone insieme a Mercurio entrambi a tuo favore sembrano proprio passarti la palla, come l’ala sinistra al centravanti in un campo da calcio per permetterti di fare goal. Non sottovalutare gli eventi, anche apparentemente casuali, che ti si presenteranno e che ti permetteranno di mettere in pratica quello che sogni da tempo. Dopo tanto mettersi in discussione deve arrivare l’azione e tu sei pronto.

Voto 7 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Ti sentirai anche in questa settimana un po’ come un elefante in cristalleria: hai come l’impressione che i tuoi modi, di solito involontariamente, siano molto meno sensibili ed emotivi del solito. Prevale il tuo istinto creativo, vitale e qualche volta frettoloso, fin troppo risoluto. Chi ami potrebbe rimanerci male, anche solo per come hai espresso ciò che provi.

Voto 6

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Quando Venere è a tuo favore, come in questa settimana, e la Luna è potente nel cielo (è appena stata Luna piena) tu ti senti a tuo agio, perché nell’emotività condivisa sei uno di quelli che si sa destreggiare meglio. Non hai certo paura di sentire il bisogno di amare ed essere amato, e anche trovare rassicurazione e protezione quando ti sembra proprio di non riuscire a prendere le decisioni da solo.

Voto 8

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sei stato tu il grande protagonista della Luna piena di questo fine settimana appena passato. Hai dimostrato a tutti come dopo tanto Saturno contro e con un Urano ancora elettrico sia possibile riscoprire i propri bisogni più profondi e dichiararli ad alta voce. È questo che farai anche in questa settimana con Marte che è ancora dalla tua parte e ti dona la forza necessaria.

Voto 8

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Già sai che anche per questa settimana la combinazione di Venere e Marte entrambi a tuo sfavore non ti farà essere sul podio dei segni zodiacali più fortunati. Poco male, perché tu sei capace anche di vivere con un piglio propositivo un momento di affaticamento, nervosismo e desiderio di solitudine. Potresti in effetti sembrare simpatico, come un orso bruno svegliato dal letargo e il tuo unico desiderio è startene sotto le coperte con un bel libro che di sicuro non ti giudica.

Voto 5+

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questo Marte a favore unito alle energie della Luna piena sembra davvero spingerti a urlare al mondo chi sei davvero senza più avere bisogno di nasconderti o limitarti. Certo, dovrai ancora tenere duro in questi giorni in cui Mercurio continua a non aiutarti nell’espressione. Dalla prossima settimana sarà tutto più semplice.

Voto 6 e mezzo

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Venere a favore ti è proprio utile, caro Scorpione, perché ti aiuta a chiedere una mano quando il peso di Saturno e Urano diventa insostenibile. Tienitela stretta e ricordati che esprimere anche le proprie debolezze è comunque un gesto di grande forza. Anche per te, che non ami far entrare chi hai attorno nelle tue zone d’ombra, abbandonarti ad un abbraccio sincero potrebbe davvero svoltare la settimana.

Voto 8 +

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana, caro Sagittario, sono io la prima a consigliarti di dire tanti "no" ad alta voce, perché la tua tendenza sovraccaricarti dovrà vedersela con una riserva di energia davvero bassissima. Inutile dire che ti dispiacerà moltissimo non essere come sempre al centro dell’attenzione e della movida, ma questo è il momento di fare i conti con la tua solitudine. Vedrai che ti farà benissimo.

Voto 5

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Mercurio in questa settimana passeggiando nei tuoi ultimi gradi darà il meglio di sé. Quando si congiungerà a Plutone ti darà la possibilità di guardare come con un microscopio nella parte più profonda, intima e strutturale della tua persona. Tu che spesso, da buon segno di terra, fai i conti con quello che è quantificabile adesso hai la possibilità di dedicarti anche all’invisibile. Goditela.

Voto 7

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Continui ad essere uno dei segni zodiacali più fortunati anche di questa settimana sempre grazie a Marte a favore. È vero però che con la Luna piena di domenica 5 proprio opposta a te e Urano che non la vuole smettere di punzecchiarti al cambiamento, direi che sei davvero davanti ad uno specchio, e non ti è proprio permesso chiudere gli occhi. Per uno come te, capace di cogliere al volo gli stimoli dell’universo, sarà davvero una bella scoperta.

Voto 8

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Venere nel tuo segno zodiacale ti fa comunque benissimo, e soprattutto alleggerisce le tensioni che ti separano dal resto del mondo per colpa di Marte. Tutto ciò che è fisico continua ad esserti estraneo e questa voglia di amore potresti aver bisogno di esprimerla più platonicamente che non con le energie più erotiche. Poco importa, perché siamo assolutamente abituati sa venirti a riprendere lassù nel regno della fantasia e delle emozioni per riportarti a terra.

Voto 6 e mezzo