L’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026: Sagittario e Vergine irresistibili e multitasking

Nell’oroscopo della settimana dal 22 al 28 giugno 2026, Venere in Leone continua ad accendere la passione. Mentre gli ultimi giorni di Giove in Cancro invitano a fare tesoro delle lezioni del cuore.

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Nella settimana dal 22 al 28 giugno 2026, il cielo continua a valorizzare i temi del cuore e della fiducia. Venere resta potente nel segno del Leone, invitando a vivere sentimenti, passioni e desideri con maggiore generosità e spontaneità, mentre Giove trascorre i suoi ultimi giorni in Cancro, amplificando il bisogno di protezione, appartenenza e crescita emotiva, soprattutto per i segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci).

Giovedì Venere in Leone formerà un armonioso trigono con Saturno in Ariete, aiutando a dare solidità alle questioni importanti. Non si tratta soltanto di entusiasmo o attrazione, ma della possibilità di costruire qualcosa di concreto e duraturo. I segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario), potranno beneficiare particolarmente di questa energia, sentendosi più sicuri nelle scelte affettive e creative.

Venerdì il Sole in Cancro, invece, formerà una quadratura con Nettuno in Ariete, portando qualche dubbio, confusione o aspettativa poco realistica. Sarà importante non lasciarsi trascinare da illusioni o interpretazioni troppo soggettive degli eventi. I segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia, Capricorno) potrebbero avvertire maggiormente la necessità di distinguere tra ciò che desiderano e ciò che è realmente possibile.

Domenica sera Marte lascerà il Toro per entrare in Gemelli, inaugurando una fase più dinamica e movimentata che si farà sentire soprattutto nelle settimane successive. Per ora è solo un cambio di scenario, ma presto porterà una maggiore velocità nei pensieri, negli spostamenti e nelle decisioni, coinvolgendo in particolare i segni mobili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci).

Oroscopo settimanale 22-28 giugno 2026: le previsioni segno per segno di Ginny

Le previsioni segno per segno nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 giugno 2026: l'oroscopo di Ginny per tutti i segni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Il filtro bocca-cervello è completamente disattivato e la prudenza non sai nemmeno dove stia di casa, caro Ariete. Questa settimana viaggi a cento all'ora guidato solo dall'istinto e da una passione ardente. Se dici una cosa fuori luogo, pazienza. Se agisci senza pensare alle conseguenze, ci penserai domani… ma non ne sono poi nemmeno tanto sicura! Saturno è sì nel tuo segno e prova a farti i segnali con i fari per dirti di rallentare e programmare, ma tu lo sorpassi a destra, sbeffeggiandolo pure un po’.

Voto 7

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Ora che Venere si è spostata, basta moine e smancerie. Hai accantonato la tua classica dolcezza da cioccolatino per tirare fuori un’anima decisamente più “sauvage”. Niente romanticherie al tramonto perché hai voglia di ballare a piedi nudi fino all’alba e scatenarti senza troppi preamboli. Questo Marte ti sostiene ancora e tu te lo godi al meglio delle tue possibilità anche se a volte, causa una Venere un po’ dissonante, rischi di sentirti un po’ a disagio.

Voto 7

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Leggeri come una piuma, liberi come il vento. Questa settimana vi muovete nel mondo con lo spirito di chi è appena partito per un viaggio on the road senza mappe, con il finestrino abbassato e il vento tra i capelli. Avete presente quelli che si godono il panorama senza l'ossessione di dover fare il selfie perfetto da pubblicare? Ecco, siete esattamente così. Allergici ai riflettori, eppure, proprio questo vostro stare un passo indietro rispetto ai palchi e ai protagonismi diventate dei magneti. Siete dei ribelli gentili che vogliono fare di testa loro, vogliono scardinate le regole e reinventate la realtà senza il minimo bisogno di approvazione esterna.

Voto 8 e mezzo

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Mentre là fuori il mondo si lancia in un'arena di sguardi infuocati e balli scatenati da villaggio vacanze, tu preferisci sintonizzarti su una frequenza decisamente più intima e cerebrale. Ti senti come un regista d'essai che, nel bel mezzo del caos estivo, si isola per montare il suo capolavoro. La tua mente viaggia a una velocità pazzesca: hai voglia di fare conversazioni notturne profonde, di assorbire storie, di osservare i dettagli che sfuggono agli altri ma, soprattutto, di fare ordine dentro te stesso.

Voto 8 + +

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Caro il mio bel Leone, questa settimana avere a che fare con te può diventare un'esperienza estrema. Chi si avvicina lo fa a suo rischio e pericolo, attratto da un carisma che destabilizza, ma conscio che bastano due minuti per uscirne emotivamente spettinato. Sei irresistibile? Sì. Sei gestibile? Assolutamente no. È come se camminassi con un'insegna al neon sulla testa che recita: Attenzione, alta tensione. Non avvicinarsi se non adeguatamente equipaggiati.

Voto 8 – –

Vergine (3 agosto – 22 settembre)

Sei come una diva di Hollywood col grembiule da chef. Chi lo avrebbe mai detto che il tuo istinto di voler risolvere la vita a tutti, controllando che abbiano preso le medicine e spento il gas, potesse diventare la cosa più erotica dell'estate? Questa settimana la tua attitudine da risolutrice di problemi emana grande fascino. Invece di fare la modesta e nasconderti dietro la tua solita timidezza, hai deciso di interpretare la parte della femme fatale che sa esattamente cosa fare e come farlo. Ti godi l'attenzione generale rispondendo agli sguardi con la sicurezza di chi ha studiato recitazione con le grandi dive del passato. Fatale.

Voto 8 e mezzo

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

L'amore busserà anche alla tua porta con un mazzo di rose, ma tu sei troppo impegnata a fare i raggi X allo zerbino per vedere se è perfettamente parallelo alla porta per accorgetene. Questa settimana la tua mente è un laboratorio di analisi che produce dubbi a ciclo continuo, impedendoti di goderti il momento con la dovuta leggerezza. Respira, posa la lente di ingrandimento e ricordati che la perfezione è noiosa.

Voto 6/7

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Il resto dell'umanità si lancia in mare urlando e si scatta foto con i piedi nella sabbia, tu, invece, stai seriamente valutando di sbarrare le finestre e vivere in un perenne penombra. Questo inizio di stagione ti trova con la voglia di socialità di un orso polare in letargo. Tutta la tua energia è concentrata nei meandri di un intelletto che rifiuta categoricamente qualsiasi argomento che non sia profondo come la Fossa delle Marianne. Se qualcuno prova a farti fare small talk sul meteo, lo fulmini con lo sguardo. Il tuo regno ora è il silenzio.

Voto 6 – – –

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sei una specie di miracolo astrologico capace di stare con i piedi in due staffe (e in modo elegantissimo). Da una parte c'è la tua anima selvaggia che vorrebbe solo prenotare un biglietto di sola andata per il Sudamerica, dall'altra c'è una lucidità mentale che ti rende affidabile come un banchiere svizzero. Riesci a programmare scadenze di lavoro rigidissime mentre indossi gli occhiali da sole da festival techno. Nel tuo cervello convivono lo spirito del dovere e quello del piacere, senza che l'uno tolga spazio all'altro. Un capolavoro di gestione.

Voto 9

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se avevi in mente di tenere il discorso motivazionale della vita al tuo team o di dichiararti con una poesia d'amore, cambia programma. Mercurio ti sta remando contro con tutte le sue forze, trasformando la tua capacità espressiva in qualcosa di simile a un codice cifrato della Seconda Guerra Mondiale. Le idee ci sono, ma quando apri bocca l'effetto è talmente disarticolato che le persone ti guardano come se stessi parlando in aramaico antico. Fai prima a esprimerti a gesti o a mandare emoticon. Il silenzio è il tuo miglior alleato per questa settimana.

Voto 6 –

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana l'idea di fare conversazione o di scambiare i soliti convenevoli con le persone ti provoca un'orticaria immediata. Sentendoti un filo teso e pronto a scattare, decidi che l'unica mossa intelligente sia battere in ritirata prima di azzannare qualcuno. Qualsiasi attività solitaria che richieda concentrazione assoluta va benissimo, purché funga da scudo verso il resto del mondo. Ti mimetizzerai così bene con l'arredamento che persino il gatto farà fatica a trovarti. Diventerai invisibile per scelta, staccando tutti i ponti levatoi del tuo castello personale per goderti il lusso supremo di non dover dare spiegazioni a nessuno. E, fidati, la pace che ne deriverà sarà impagabile.

Voto 5/6

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Il cielo di questa settimana vi lancia un invito irresistibile a cambiare prospettiva, pesciolini. Le risposte facili, le scorciatoie e le frasi fatte che sentite in giro vi vanno decisamente strette in questi giorni. Dopotutto voi siete creature complesse, che hanno bisogno di sfumature, di misteri e di storie tutte da decifrare. Invece di spegnere il cervello con l'intrattenimento leggero da spiaggia, preferirete lasciar vagare i vostri pensieri tra i grandi enigmi della vita, godendovi il fascino di ciò che non si può spiegare a parole.

Voto 7 +