Oroscopo di novembre 2023, le previsioni del mese per tutti i segni: Scorpione e Bilancia faranno scintille L’oroscopo del mese di novembre 2023 e le previsioni segno per segno: Mercurio passerà in Sagittario, Venere in Bilancia e solo verso la fine del mese anche Marte in Sagittario. La bella notizia, però, è che Saturno smetterà di essere retrogrado portando qualche spiraglio di serenità.

L'oroscopo del mese di novembre 2023 inizia subito dopo due importanti eclissi, l'ultima delle quali chiude il ciclo delle eclissi tra Toro e Scorpione. Nel frattempo il 10 novembre Mercurio entra nel segno del Sagittario, rendendo i segni di fuoco decisamente più audaci nei pensieri e nelle parole, mentre il giorno prima Venere passa nel segno della Bilancia, dove si trova esaltata, elegante e diplomatica.

Infine, Marte resterà nel segno dello Scorpione fino al 25 novembre. L'aspetto che più mi preme raccontarvi di questo cielo del mese di novembre è Saturno, che con il 5 novembre ricomincerà a viaggiare in moto diretto. Saturno retrogrado in questi ultimi mesi è stato particolarmente difficile, anche a livello sociale.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Sarà contento il tuo capo, caro Ariete, perché in questo mese di novembre il tuo oroscopo è decisamente più dalla parte dell'intelletto, del lavoro, dei progetti e delle riunioni che non te la parte dell'amore. Dovrai chiaramente discuterne anche col tuo partner, che potrebbe non prenderla benissimo. Il bello, però, è che parliamo di transiti veloci, come quello di Venere in opposizione e che comunque, grazie a Mercurio, riuscirai anche a far ridere la tua dolce metà proprio nel bel mezzo di una discussione. Sarà la tua arma vincente.

Voto 6

Toro

Se il mese di ottobre ti è sembrato faticoso, caro Toro, sappi che il mese di novembre non sarà da meno. Non è mica che ce l'ho con te, sia chiaro! Il punto è che dovrai continuare a sopportare Marte in opposizione, che ti fa perdere la pazienza e ti rende davvero difficile mantenere la calma. Ti senti stremato, stanchissimo, nervoso, e hai persino la sensazione che tutti ti attacchino volontariamente. Venere, però, non addolcirà più il tuo faccino, che non avrà alcuna voglia di rifugiarsi nelle coccole e negli abbracci. Per questo sopportare i momenti di tensione non sarà bello come negli scorsi giorni quando una fetta di pizza risolveva tutto.

Voto 5 e mezzo

Gemelli

Il vento cambia davvero in fretta in questi primi giorni del mese di novembre: mentre il pianeta dell'amore torna a farti apprezzare gli occhi dolci e i messaggini che finiscono con un cuoricino, Mercurio sembra toglierti ogni desiderio di approfondimento intellettuale e di chiacchiere. Insomma, benissimo tutte le persone che avranno voglia di coccolarti e abbracciarti ma tu sentirai di avere ben poco da dire loro. Forse esprimerti a gesti e con i fatti potrebbe risolvere la situazione.

Voto 7

Cancro

Il tuo oroscopo del mese di novembre sarà uno di quelli nei quali faremo addirittura qualche volta fatica a riconoscerti. Contemporaneamente, ti troverai ad avere sollecitazioni biricchine, energiche ed erotiche da parte di Marte, ma nessun supporto di Venere, il pianeta della dolcezza. I rapporti quindi saranno tutti basati sul desiderio, la passione e il coinvolgimento più profondo. Il bello però è che continuerai ad avere il coraggio di usare Saturno a tuo favore per dare il via a nuove e grandissime iniziative.

Voto 7

Leone

Marte continuerà a stare a sfavore per tutto il mese di novembre, e quindi tu ti sentirai stanco, annoiato, sempre sul piede di guerra e spesso fuori controllo nel dire quello che pensi. Perché infatti, contemporaneamente, il pianeta del pensiero ti stimolerà parecchio, e per te scendere a compromessi o ascoltare quello che ti stanno dicendo gli altri sarà davvero difficile. La voglia di comandare, soprattutto, e essere velocemente ubbidito sarà ai suoi massimi storici.

Voto 6

Vergine

Fattene una ragione, cara Vergine: dopo diversi mesi nei quali sei stata una delle indiscusse protagoniste dello Zodiaco, quest'oroscopo di novembre avrà da ridire. Contemporaneamente, e nei primissimi giorni del mese, Venere ti abbandona, e Mercurio inizia a darti fastidio. Quindi preparati ad essere intrattabile, perché la tua sicurezza in te stessa avrà un drastico calo, come le temperature nel Nord Italia. Anche la ragione non ti darà più quella sicura stabilità che ti ho sempre dato.

Voto 6

Bilancia

Arriva Venere proprio nel tuo segno zodiacale, e dato che tu sei il segno zodiacale in cui Venere si trova particolarmente a suo agio, direi che questa combinazione farà scintille! Avrei proprio l'impressione di piacere a tutti, e non esiterei a mettere in campo la tua meravigliosa capacità di trovare un punto d'incontro anche tra due posizioni decisamente lontane. Questo è il tuo bello ed è ciò che ti fa stare bene.

Voto 9

Scorpione

Puoi stare sereno, caro Scorpione, perché il tuo amato Marte resterà nel tuo segno zodiacale per buona parte del mese, fino al 25. Questo significa che qualsiasi cosa succeda non perderai né il sex appeal né quella determinazione che ti rende sicuro anche quando i fatti ti danno torto. Non dimentichiamoci infatti che resta sempre Giove in opposizione col quale vedersela e che sul più bello potrebbe farti lo sgambetto, non solo economicamente parlando. In compenso grazie a Saturno e soprattutto a Venere dal 4 novembre in poi sarai pronta a prendere decisioni importanti per il bene delle persone che ti stanno intorno. Sensuale sì quindi ma sempre col desiderio di fare tutti felici.

Voto 8

Sagittario

Questo si che è un ottimo mese caro sagittario e non solo perché inizierà anche la tua stagione, dal 23 in poi! A darti manforte come le amiche che ti aiutano a preparare la festa di compleanno, ci saranno prima di tutto Mercurio che ti rende sveglio e chiacchierone, ma anche Venere che torna a favore. Quindi diciamo che qualsiasi cosa abbia da dire Saturno contro tu un po' lo prenderai e baci è un po' lo stordirai con le parole. In tutti i casi probabilmente riuscirai a zittirlo.

Voto 8

Capricorno

Goditi l'amore finché c'è, caro Capricorno (quindi per pochissimo), perché dal 4 novembre il pianeta della dolcezza e delle coccole si metterà a sfavore. Il partner semplicemente noterà l'innalzarsi delle temperature sotto le coperte e il tuo desiderio di velocizzare qualsiasi attività di coppia preliminare. Saranno invece quelli che ti circondano che ti vedranno perdere la pazienza molto più velocemente ed essere meno tollerante del solito. Se un pochetto ti conosco, però, ho proprio la sensazione che questo tuo abbaiare sia soltanto un modo per non ammettere qualche dubbio di percorso.

Voto 7

Acquario

Ho una buona notizia, caro Acquario, e una cattiva notizia. Partirei dalla buona notizia ovvero da Venere che finalmente, dopo averti messo duramente alla prova per tutta l'estate, entra nel segno della Bilancia e quindi a tuo spudorato favore. Avrai finalmente l'occasione per ritrovare la pace non solo con le persone che ti circondano, ma anche con te stesso, nei momenti di solitudine. In compenso (ed eccoci alla cattiva notizia) se il partner spera che per farti perdonare tu usi delle doti amatorie particolarmente coinvolgenti, si sbaglia di grosso. Per la passione erotica toccherà aspettare il mese di dicembre.

Voto 6

Pesci

Possiamo ritenere scampato il pericolo anche per questa volta, perché nel mese di dicembre il pianeta dell'amore si mette in una posizione neutrale e smette di darti fastidio. Marte continua a supportarti con grandi energie e soltanto dovrai vedertela con Mercurio che ti renderà le idee ancora più confuse del solito. Non vorrei turbarti ma probabilmente non ce ne accorgeremo nemmeno dato che non sei uno dei segni zodiacali più decisi. Vero però che soprattutto i nati nei primi giorni del segno continuano ad ospitare Saturno a favore che potrebbe aver bisogno di certezze e di nuove costruzioni. Ecco saranno loro a dover chiedere aiuto ad un amico saggio proprio in questi giorni.

Voto 7