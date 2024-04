video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 27 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 27 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. la Luna in Sagittario in fase calante sarà importante per indagare e guardare con occhi aperti quello che le congiunzioni nel cielo sembrano voler portare a galla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'oroscopo di domani, di sabato 27 aprile 2024, vedrà la congiunzione contemporanea di Marte a Nettuno e di Giove a Urano, anche se questa seconda si sta allontanando piano piano. Le energie saranno quindi molte così come la sensazione che qualcosa di importante bolla dentro di noi. La luna è nel segno del Sagittario così che il segno fortunato sarà l'Ariete e il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: oggi hai l’obiettivo di farci innamorare perdutamente.

Fortuna: Se fosse un gelato, oggi ti toccherebbe la coppa più grande con tutti i gusti che desideri!

Il consiglio del giorno: Partecipa a un'attività di volontariato per ripulire una spiaggia, un parco o un fiume.

Voto: 8

Toro

Amore:comandi con passione, tu.

Fortuna: non si sente né si vede, ma è lì, nell’ombra.

Il consiglio del giorno: prova un trattamento ayurvedico.

Voto: 7

Gemelli

Amore: il ruolo da sex symbol ti va stretto, oggi vuoi le coccole.

Fortuna: è una pagina bianca: tutto dipende da come decidi di scriverci sopra.

Il consiglio del giorno: procurati subito una maglietta con su scritto “free hugs”.

Voto : 6

Cancro

Amore: non dovevi essere quello timido e tenerone? Caspita!

Fortuna: oggi la fetta di pane cadrà assolutamente dalla parte imburrata.

Il consiglio del giorno: con tutta questa energia, fai quelle cose che procrastini da molto, come le pulizie dell’armadio o rimbiancare la stanza degli ospiti.

Voto : 6 +, per la grinta.

Leone

Amore: desideroso di coccole ed attenzioni più di un cucciolo tenerissimo di koala.

Fortuna: è come un ascensore: potresti salire o scendere, ma alla fine ti troverai sempre allo stesso piano.

Il consiglio del giorno: oggi datti un obiettivo leggero, ad esempio: pianifica i futuri outfit per le feste di questa primavera.

Voto: 8

Vergine

Amore: AAA cercasi ammiratori dal complimento elaborato, hai bisogno di arrossire di gioia.

Fortuna: come un portacenere in una giornata di vento forte: la sfiga ti colpisce da ogni angolo!

Il consiglio del giorno: inventati un rituale tutto tuo per allontanare la sfiga.

Voto: 5

Bilancia

Amore: hai provato a fare un excel di quanto ne dai e quanto ne ricevi ma poi s’è impallato il computer e hai gettato la spugna.

Fortuna: sei come la carta moschicida per le sfighe.

Il consiglio del giorno: il tuo obiettivo oggi è recuperare un aspetto presentabile, ma trova un’amica per farti dare una mano.

Voto: 5/6

Scorpione

Amore: sarai pure nervosetto, ma, ahimè, rimani il più sexy sulla piazza.

Fortuna: come una nuvola passeggera, senza un vero impatto sul tuo cielo personale.

Il consiglio del giorno: Niente eccessi. Impara qualche esercizio di pranayama per tranquillizzare il corpo e la mente.

Voto: 5.

Sagittario

Amore: sei famoso per travolgere con la tua passione, ma oggi sei piuttosto una slavina di miele.

Fortuna: è un’ombra fedele.

Il consiglio del giorno: riscopri un vecchio hobby che avevi accantonato.

Voto: 7

Capricorno

Amore: l’unica coccola che ci concedi è del sano sesso senza inibizioni.

Fortuna: come un maggiordomo ben addestrato: non ti dà fastidio, ma non ti aiuta nemmeno più del dovuto.

Il consiglio del giorno: conta fino a 1000 prima di sbottare in famiglia.

Voto: 6

Acquario

Amore: per l’amore, telefonare ad orario pasti. LO INSERISCI NELL’AGENDA. oggi ti stra-volge una ventata di tradizionalismo.

Fortuna: ti dà una recensione da cinque stelle.

Il consiglio del giorno: fai una lista di tutti i tuoi pregi.

Voto: 8

Pesci

Amore: ricoperto di sex appeal come un cioccolatino con la granella di noccioline.

Fortuna: è come un sussurro nel vento.

Il consiglio del giorno: organizza una serata al karaoke.

Voto: 6.