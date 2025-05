Lorenzo Cristea ucciso a coltellate, la rissa ripresa in un video: 2 arresti e nove indagati

video suggerito

Un fotogramma del video

C'è un video che ha permesso agli investigatori di ricostruire la rissa mortale fuori dalla discoteca a Castelfranco Veneto costata la vita Lorenzo Cristea, il 20enne di Trebaseleghe raggiunto da diverse coltellate e ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi. La sequenza di pochi secondi è stata registrata da una persone che si trovava a bordo della sua auto nel parcheggio del locale, dove si sono svolti i fatti, e ha assistito alla terribile scena di violenza.

Proprio il filmato, consegnato ai carabinieri, e le testimonianze di alcuni presenti, hanno permesso agli inquirenti di chiudere il cerchio attorno ai coinvolti e di arrestare due dei giovani indagati. Sulla base delle immagini, i cui fotogrammi sono stati diffusi dalla Procura di Treviso, i pm hanno deciso di accusare di omicidio in concorso i due giovani aggressori ora in carcere.

Si tratta di due giovani, il 19enne Badr Rouaji, e il 22enne Taha Bennani, 22 anni. Oltre all'accusa principale, i due devono rispondere anche di tentato omicidio dell'amico di Lorenzo Cristea, anche lui raggiunto dalle coltellate e ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata ma fortunatamente fuori pericolo di vita, e dei reati di lesioni personali, porto abusivo di armi e rissa.

A loro carico anche la testimonianza dello stesso ferito e l'arma bianca del delitto che sarebbe stata usata insieme ad un altro coltello, rinvenuto in un fossato vicino alla discoteca e ora sotto esame da parte dei Ris dei Carabinieri. In tutto sono nove gli indagati perché nel mirino della Procura sono finiti anche i sette ragazzi che si trovavano insieme alla vittima e che, secondo gli inquirenti, avrebbero preso parte alla colluttazione.

Le indagini però proseguono per ricostruire i fatti. In attesa dell'autopsia sul corpo di Lorenzo Cristea in programma lunedì, gli investigatori ritengono che la rissa sarebbe nata da una banale discussione all’interno del locale. I due aggressori sono stati giudicati molesti e quindi allontanati dai buttafuori. Poco dopo, però, all’esterno del locale avrebbero affrontato il gruppo di amici con i coltelli per vendetta.