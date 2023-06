Lorenzo colpito a calci in faccia e lasciato agonizzante a terra: 2 arresti, denunciate due ragazze La terribile violenza di cui è stato vittima un ragazzo di 22 anni a Cagliari, Lorenzo Porru, intubato e finito in coma prima di risvegliarsi. Arrestati un 22enne e un 31enne: avrebbero continuato a colpire la vittima anche quando era ormai già riverso sull’asfalto, privo di sensi.

A cura di Antonio Palma

Picchiato selvaggiamente e lasciato agonizzante in strada dove poi è stato ritrovato in fin di vita dai soccorritori, allertati da alcuni passanti, e portato d’urgenza in ospedale dove è stato ricoverato con coma indotto e intubato. È la terribile violenza di cui è stato vittima un ragazzo sardo di 22 anni, Lorenzo Porru, nella notte tra sabato e domenica scorsa sul lungomare di Cagliari, nei pressi della nota spiaggia del Poetto.

Dopo ore di apprensione, il 22enne di Quartu fortunatamente si è svegliato dal coma e risponde alle cure anche se per ora ha detto di non ricordare nulla di quando accaduto e di non sapere il perché sia stato pestato così selvaggiamente. Per lui i medici dell'ospedale Brotzu hanno deciso di mantenere riservata la prognosi. “Mi ha detto di non ricordare nulla del pestaggio, e nemmeno gli amici che erano insieme a lui hanno saputo dire tanto. Spero che la giustizia faccia il suo corso” ha dichiarato il padre, noto medico del Cagliaritano.

Le indagini portate avanti dai carabinieri del capoluogo sardo con il coordinamento della Procura, intanto però hanno già ricostruito molti dei fatti e arrestato due uomini, grazie anche a diverse testimonianze. Si tratta di un 31enne e un 22enne, individuati e fermati subito dopo i fatti e rinchiusi nel carcere di Uta con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Secondo gli inquirenti il violentissimo pestaggio è avvenuto nella zona di uno stabilimento balneare dopo una discussione degenerata intorno alle 4:30 del mattino. I due avrebbero picchiato selvaggiamente Lorenzo Porru colpendolo alla testa con calci, pugni e anche una cintura.

Il 22enne sarebbe stato preso a calci in testa quando era ormai già riverso sull'asfalto, privo di sensi. Uno degli aggressori in particolare avrebbe continuato a colpirlo con calci al volto e all'addome quando era già svenuto. I due poi si sarebbero allontanati lasciandolo a terra sanguinante. Con loro vi erano anche due ragazze denunciate a piede libero per omissione di soccorso.