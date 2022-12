Il figlio vende droga sotto casa, padre chiama la polizia e lo fa arrestare Un padre ha fatto arrestare nella serata di venerdì il figlio spacciatore. Da tempo il 55enne, spacciatore e tossicodipendente, vendeva la droga poco lontano dalla sua abitazione. La polizia di Rimini ha fermato il pusher dopo aver sequestrato 129 grammi di eroina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un padre ha composto il numero della polizia locale per segnalare il figlio 55enne che aveva appena venduto della droga ad alcuni giovani tossicodipendenti nella strada sotto casa. Il tutto è avvenuto nella serata di venerdì, giorno prima della vigilia di Natale.

Una scelta difficile che l'anziano ha compiuto con le lacrime agli occhi. L'uomo ha contattato la polizia di Rimini con voce tremante per segnalare agli agenti il figlio 55enne, pusher e tossicodipendente da anni, che da tempo vendeva la droga poco lontano da casa. Stando a quanto ricostruito, infatti, l'uomo spacciava stupefacenti chiuso nella sua auto, dove di solito aspettava i clienti e custodiva la merce.

Dopo la telefonata straziante del genitore, una pattuglia si è recata sul posto già nella serata di venerdì 23 dicembre per accertare l'attività illecita del 55enne. L'uomo è stato osservato per alcune ore mentre vendeva dosi di stupefacenti ad almeno due giovani clienti.

Leggi anche Palpeggia e cerca di baciare una donna in una lavanderia, lei lo fotografa e lo fa arrestare

Colto sul fatto, è scattata la perquisizione dell'automobile. Per effettuare gli accertamenti all'interno dell'abitacolo della vettura, gli agenti si sono avvalsi dell'aiuto di Jago, cane dell'unità cinofila che ha portato al rinvenimento e al sequestro di 129 grammi di eroina chiusi in una busta di plastica.

La droga era custodita all'interno del vano porta oggetti della macchina di proprietà del pusher, già pronta per essere venduta ai clienti. Il 55enne è stato arrestato dagli agenti della polizia locale che hanno anche accertato precedenti penali legati a rapina e spaccio. Stando a quanto verificato dalle forze dell'ordine, l'uomo, disoccupato da tempo, percepisce anche una pensione di invalidità.

Il 55enne è finito in. manette ed è poi stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per lui i domiciliari.