Litiga con la sorella per l’eredità e tenta di ucciderla: la vicina sente le urla e chiama i carabinieri

Un uomo di 60 anni è stato arrestato per aver tentato di uccidere con violenti pugni in faccia la sorella al termine di una lite sull’eredità. I fatti sono successi a Pinerolo (Torino) e la prima a intervenire è stata la vicina di casa che ha sentito le urla.

Ha sferrato più colpi violenti in faccia alla sorella durante una lite scoppiata per l'eredità. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato un uomo di 60 anni originario della provincia di Foggia. I fatti sono accaduti verso le 16.30 in piazza San Donato a Pinerolo, in provincia di Torino, dove abita la vittima. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la sorella con pugni al volto. La sua violenza sarebbe sfociata al termine della lite scoppiata appunto per l'eredità della famiglia.

L'aggressione è terminata solo grazie all'intervento di una vicina: ha sentito le urla della vittima e ha chiamato immediatamente i carabinieri. Non solo, nell'attesa che arrivassero i militari ha prestato le prime cure alla donna. Intanto il 60enne ha tentato la fuga prima dell'arrivo della pattuglia, ma è stato rintracciato poco dopo vicino alla sua abitazione a Castagnole Piemonte dai carabinieri di Vigone e None, sempre nel Torinese. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Pinerolo: fortunatamente non è in pericolo di vita. Il suo aggressore si trova in carcere a Torino, dovrà difendersi dall'accusa di tentato omicidio.

La notizia è stata diffusa dai carabinieri nella giornata contro la violenza sulle donne. Il maresciallo dei carabinieri Noemi Schiraldi a Fanpage.it ha precisato: "Penso che ci sia ora una sensibilizzazione molto forte e che sta avendo grandi risultati perché le vittime di violenza, sia donne che uomini, che vengono in caserma e che chiedono aiuto sono molto più numerose anche solo rispetto a due anni fa. I cittadini si stanno rendendo conto se vivono in situazioni di non-normalità e il nostro compito è quello di aiutarli a farsi aiutare, a convincerli che si può uscire dalla violenza, che è un processo lungo e difficile ma si può fare. E noi siamo sempre disponibili ad ascoltarli". Noemi Schiraldi è stata recentemente insignita della Medaglia d'Oro al Valore Civile dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per essere intervenuta il 28 novembre 2023, mentre era a Salsomaggiore Terme (Parma) ma fuori dal suo servizio, nel tentativo di salvare una donna dalla ferocia del marito, che la stava colpendo nella loro abitazione con una mazza di legno dopo una lite.