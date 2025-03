Litiga con il marito e lo accoltella, ricoverato in gravi condizioni: 45enne arrestata per tentato omicidio

Nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 marzo una violenta lite tra coniugi si è conclusa con un accoltellamento. È successo a Reggio Emilia, in un appartamento nel quartiere Crocetta. La moglie ha colpito il marito con diversi fendenti al petto e all’addome, perforandogli un polmone. L’uomo è stato ricoverato in gravi condizioni, la donna arrestata per tentato omicidio.