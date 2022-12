Lite tra vicini per futili motivi, anziano picchiato e lasciato in fin di vita sulle scale del palazzo Picchiato durante una banale lite dal vicino di casa, un uomo di 67 anni lotta ora tra la vita e la morte all’ospedale di Mestre.

A cura di Chiara Ammendola

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre il 67enne che è stato aggredito da un condomino nel palazzo in cui vive durante una lite. L'anziano è stato preso a schiaffi dal suo aggressore finendo per scadere e sbattere la testa: le sue condizioni sarebbero piuttosto critiche.

Stando a quanto si apprende sembra che i fatti si siano verificati all'interno di un condominio a Sottomarina, in provincia di Venezia, dove vivono sia la vittima dell'aggressione che l'uomo che l'ha malmenato. Il 67enne stava uscendo di casa con un'amica quando nello scendere alcuni gradini ha urtato accidentalmente un 26enne: quest'ultimo, noto nella zona per essere violento e con precedenti, sentitosi offeso da quello che ha considerato un vero e proprio affronto ha inseguito l'anziano e lo ha preso a schiaffi.

Nel colpirlo con violenza, uno di questi ceffoni lo ha fatto cadere a terra il 67enne che ha sbattuto pesantemente la nuca su uno degli scalini. L'aggressore è poi fuggito mentre sul posto sono accorsi i soccorritori che hanno medicato l'uomo le cui condizioni sono apparse subito critiche: portato all'ospedale all'Angelo di Mestre è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove si trova tutt'ora. Stando alle informazioni trapelate sembra che stia lottando tra la vita e la morte.

Il 26enne è stato fermato poco dopo dai carabinieri intervenuti sul posto insieme ai soccorritori.. Il condominio in cui è avvenuta la vicenda presenta un contesto sociale di particolare difficoltà e al suo interno si sarebbero già verificati episodi di violenza.