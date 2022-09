Lite tra ex finisce in rissa: suocera prende a morsi nuora, suocero investe genero, tutti denunciati Alla base di quanto accaduto, secondo le prime risultanze investigative, una lite tra ex coniugi finita in rissa con il coinvolgimento degli altri due familiari.

Immagine di archivio

La suocera che prende a morsi la nuora che risponde altrettanto, il suocero che tenta di investire il genero e quest’ultimo che si arma di mazza da baseball per colpire l’avversario. È la sequenza di ordinaria follia andata in scena qualche giorno fa a Palermo e conclusa solo con l’intervento degli agenti di una volante della polizia che hanno placato gli animi e denunciato tutti e quattro i protagonisti della rissa.

Alla base di quanto accaduto, secondo le prime risultanze investigative, una lite tra ex coniugi finita in rissa con il coinvolgimento degli altri due familiari.

Secondo quanto ricostruito, i rapporti tra marito e moglie già non erano idilliaci dopo la separazione con il primo che lamentava l’impossibilità di vedere la figlia piccola. L’uomo per questo nei giorni scorsi si sarebbe presentato a casa della ex nel quartiere San Lorenzo.

Al rifiuto della ex, avrebbe chiamato la polizia che lo ha invitato a sporgere denuncia, quindi è tornato sotto casa della ex, accompagnato però da sua madre. Di fronte si è trovato la ex compagna ma anche il padre di lei.

Tra i quattro è nata una discussione che è diventata sempre più accesa fino all’aggressione fisica. Mentre le due donne venivano alle mani, arrivando a mordersi a vicenda, il suocero avrebbe tentato di investire l’ex genero, che a sua volta avrebbe tentato di colpire e danneggiare l’auto con una mazza da baseball.

A riportare la calma solo i poliziotti che hanno diviso i quattro contendenti. Ad avere la peggio le due donne soccorso dal 118 e trasportate in ospedale con ferite lacero contuse. La suocera infatti ha stretto coi denti l’orecchio della nuora che, a sua volta, l’ha morsa violentemente a un braccio.