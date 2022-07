Lite per futili motivi finisce in tragedia, ucciso in strada a pugni e bastonate a Torino Un uomo di 56 anni è stato ucciso a pugni e bastonate in strada nella notte tra sabato e domenica da un giovane, dopo un diverbio per futili motivi.

Un diverbio per futili motivi tra due uomini si è trasformato in una aggressione e poi in un omicidio nelle scorse ore tra le strade di Torino.

Un uomo di 56 anni è stato ucciso nella notte tra sabato e domenica a pugni e bastonate da un giovane nel quartiere di Borgo Vittoria, in piazza Vittoria, nell'area settentrionale del capoluogo torinese.

La vittima è Augusto Bernardi residente nel quartiere ma a diversi isolati di distanza dal luogo del delitto.

Per l’omicidio, la polizia, accorsa sul posto, ha fermato un ragazzo, un ventenne che abita in un appartamento di un palazzo di edilizia popolare proprio nei pressi del luogo del delitto.

Dopo i fatti, il giovane avrebbe atteso accanto al cadavere l’arrivo di una volante, confessando e non opponendo alcuna resistenza all’arresto.

L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino di domenica quando alcuni residente hanno chiamato le forze dell’ordine allarmati dalle urla che provenivano dalla strada.

Quando gli agenti sono accorsi sul posto, hanno trovato riverso a terra il 56enne sanguinante ed esanime e poco lontano il ventenne insanguinato.

Per la vittima inutili i successivi soccorsi medici del 118 che ne hanno potuto dichiarare solo il decesso.

Il presunto omicida viene interrogato in queste ore, sul movente non ci sono ancora indicazioni precise ma, secondo gli inquirenti, l’aggressione improvvisa a pugni e bastonate sarebbe avvenuta per motivi futili. Secondo alcune testimonianze i due avevano avuto un diverbio poco prima.

Secondo il racconto di alcuni testimoni, il giovane arrestato era sceso in strada in ciabatte, in piena notte, lasciando aperta anche la porta di casa. Prima di salire sull'auto della polizia ha chiesto agli agenti di recuperargli un paio di scarpe dall'appartamento. Non è escluso che fosse sotto effetto di sostanze stupefacenti.

La vittima invece viene descritta dai vicini di casa come una persona gentile che abitava in un monolocale che aveva appena venduto.