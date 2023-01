L’insegnante sgrida l’alunna in aula: il patrigno va fuori dalla scuola e prende a pugni in faccia I fatti in una scuola in provincia di Ferrara. Il docente ha riflettuto prima di denunciare, poi i carabinieri hanno proceduto con le indagini.

A cura di Biagio Chiariello

Un'aggressione ad un insegnante per un richiamo all’alunna. I fatti sono avvenuti qualche giorno prima delle vacanze natalizie in un istituto scolastico superiore del copparese, in provincia di Ferrara, dove un insegnante 40 enne è stato aggredito all’uscita della scuola dal patrigno di una allieva.

Il professore, nel corso delle lezioni, aveva ripreso la giovane studentessa, che aveva subito alzato la voce contro lo stesso docente. Quindi aveva riferito del diverbio col patrigno. Quest'ultimo si era presentato all’uscita dell’istituto scolastico e una volta di fronte al docente gli aveva sferrato un pugno in pieno volto.

Il malcapitato si era subito recato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona, per le cure del caso e dopo essersi preso qualche giorno di riflessione, ha deciso di denunciare il tutto ai carabinieri. I militari, così, hanno avviato le indagini del caso, fino ad arrivare a identificare il responsabile (residente in provincia) e denunciarlo per lesioni personali.

I Carabinieri hanno quindi identificato il presunto responsabile del gesto residente in provincia, e lo hanno deferito alla Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali.

“La problematica del comportamento violento, per fortuna di pochi genitori, nei confronti del corpo docente – sottolineano dall’Arma – coinvolge anche la provincia estense. Pertanto giova evidenziare alle famiglie che le aggressioni, siano esse verbali o fisiche, costituiscono reato perseguibile penalmente, oltre a non costituire un modello educativo adeguato per i figli e gli altri studenti”.