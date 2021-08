Lignano Sabbiadoro, la invitano in casa e poi abusano di lei: denunciati in 5 per violenza sessuale Una violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza di 18 anni. È quanto accaduto martedì pomeriggio a Lignano Sabbiadoro dove una giovane attirata in un appartamento da un conoscente è stata violentata da cinque ragazzi. Il padre saputo dell’accaduto ha raggiunto la casa e sfondato la porta, prima dell’intervento della polizia.

A cura di Chiara Ammendola

Una trappola nella quale è stata attirata per essere abusata sessualmente da un gruppo di 5 ragazzi. La vittima, una 18enne in vacanza a Lignano Sabbiadoro, ha denunciato prima a un amico bagnino e poi al padre quanto subito qualche ora prima nell'appartamento di quel ragazzo conosciuto proprio durante una vacanza qualche anno prima. I presunti stupratori sono stati denunciati per violenza sessuale e sono stati deferiti a piede libero: si tratta di ragazzi, tutti residente al Nord Italia, di età compresa tra 17 e 21 anni.

Tutto è iniziato quando la giovane, 18 anni, friuliana, ha raggiunto nel pomeriggio di ieri un appartamento a Lignano Sabbiadoro invitata da un ragazzo conosciuto qualche estate prima. Una volta giunta in casa però ha trovato ad attenderla altri quattro ragazzi che hanno abusato di lei sessualmente, una violenza sessuale perpetrata dal gruppo a più riprese. Dopo essere riuscita a fuggire dall'appartamento, la giovane ha raggiunto un amico bagnino al quale ha raccontato tutto e che le ha consigliato di rivolgersi alla sua famiglia per denunciare l'accaduto. A quel punto il padre, appreso quanto accaduto alla figlia, ha raggiunto a sua volta l'appartamento in cui si sono verificati gli abusi; ha suonato più volte, ma inutilmente e infine ha sfondato la porta. Prima che l'uomo venisse a contatto coi ragazzi che erano nell'appartamento, però, sono intervenuti gli agenti di una Volante della Polizia, allertati dai vicini che avevano sentito il trambusto.

La 18enne ha così formalizzato la denuncia nei confronti dei cinque per violenza sessuale ed è stata poi trasportata all'ospedale di Latisana per essere sottoposta agli esami sanitari relativi allo stupro. Le indagini sul caso sono della Squadra Mobile della Questura di Udine, diretta dal vicequestore Massimiliano Ortolan.