Lignano Sabbiadoro, attraversa la strada in bici e un’auto lo travolge: ricoverato un bimbo di 7 anni Un bimbo di 7 anni è stato travolto da una macchina mentre attraversava la strada in bici a Lignano Sabbiadoro. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe al momento in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Era in sella alla sua bicicletta lungo Corso dei Continenti, a Lignano Sabbiadoro, quando è stato travolto da una macchina e sbalzato per oltre due metri sull'asfalto. La vittima dell'incidente è un bimbo che intorno alle 12 di oggi stava attraversando la strada in bicicletta. Il piccolo è stato trasportato in ospedale in condizioni piuttosto serie, ma comunque sempre cosciente.

Il minore è stato caricato su un ‘ambulanza proveniente da Lignano. Con l'automedica, è arrivato anche l'elisoccorso, atterrato nella elipiazzola di Riviera. Il bimbo è stato trasportato al nosocomio Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni piuttosto serie. Stando a quanto reso noto, il piccolo travolto dall'auto ha appena 7 anni e avrebbe riportato diversi traumi nello scontro con la vettura.

Le dinamiche del sinistro stradale sono ancora da accertare. Non sono state rese note informazioni sulle persone che si trovavano a bordo della vettura che ha travolto la bicicletta del bambino. Le indagini su quanto accaduto sono ancora in corso e le dinamiche del sinistro stradale sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine di Lignano che hanno già raccolto la versione dei fatti dei testimoni che hanno assistito allo scontro con la bici.

Non sono ancora state diffuse ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del bambino ricoverato in ospedale. Stando a quanto reso noto in un primo momento, nonostante le ferite serie riportate dopo lo scontro, il bimbo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Ulteriori notizie arriveranno con il prosieguo delle indagini, che per il momento sono solo all'inizio. I genitori del bimbo hanno raccontato quanto accaduto alle forze dell'ordine che sta portando avanti le verifiche del caso.