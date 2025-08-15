L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi 15 agosto 2025 non ci sarà: quando si recupera
L’estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevista per oggi venerdì 15 agosto 2025 non si terrà: come stabilito dal regolamento dei giochi a premi, infatti, le estrazioni non possono svolgersi durante giorni festivi. Ferragosto cade quest’anno di venerdì, causando inevitabili variazioni nel consueto calendario settimanale delle lotterie, simili a quelle osservate in passato in occasione del 25 aprile o del 1 maggio.
Secondo le comunicazioni ufficiali di Lottomatica e Sisal, il concorso del SuperEnalotto numero 130/2025 verrà posticipato al giorno successivo, il 16 agosto, così come Lotto e 10eLotto, rispettando il principio che le estrazioni non vadano perse, ma vengano semplicemente recuperate nei giorni utili successivi. Di conseguenza l'estrazione di sabato (131/2025) è rimandata a lunedì 18 agosto.
Questa organizzazione provoca un effetto a catena sul calendario: dopo il recupero delle estrazioni sospese, le lotterie procederanno normalmente nei giorni successivi. Dopo il 18 agosto, le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto torneranno regolarmente martedì 19, giovedì 21 e sabato 22 agosto, senza ulteriori variazioni.
Intanto, il jackpot del SuperEnalotto continua a crescere: dopo che nel concorso di martedì 12 agosto nessun giocatore ha centrato la sestina vincente né il 5+1, il montepremi totale ha raggiunto oltre 40 milioni di euro, alimentando l’attesa per le prossime estrazioni.
Il rinvio delle estrazioni di Ferragosto, pur modificando la routine dei giocatori abituali, non altera le probabilità di vincita, ma richiede di prestare attenzione alle nuove date per non perdere l’opportunità di partecipare ai concorsi di questa settimana.