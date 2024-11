video suggerito

L'esplosione e poi la fuga, ladri fanno saltare bancomat nella notte in pieno centro a Viareggio Assalto al bancomat di Credit Agricole in via Zanardelli, in piena zona mercato in centro a Viareggio. Ad agire sono stati almeno tre malviventi. Il bottino è ancora da quantificare. Indagano i carabinieri.

A cura di Biagio Chiariello

Assalto nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre al bancomat del Credit Agricole in pieno centro a Viareggio, in provincia di Lucca. I ladri hanno agito rapidamente in via Zanardelli, nei pressi del mercato di piazza Cavour: hanno fatto esplodere lo sportello automatico. Non è comunque ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via effettivamente del denaro.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine e la vigilanza privata. Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Viareggio che stanno effettuando i rilievi sul posto. Secondo le testimonianze, sembrerebbe che a compiere il colpo siano state tre persone, una delle quali ha atteso in auto l'arrivo degli altri complici per poi fuggire a grande velocità.

È possibile che siano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza della banca. Gli investigatori stanno analizzando le immagini, sperando di raccogliere elementi che possano rivelarsi utili per chiarire quanto accaduto.

Lo scoppio ha sorpreso i residenti della zona, risvegliandoli all'improvviso nel cuore della notte, mentre il forte odore di esplosivo si diffondeva nell'aria. Il botto ha causato danni significativi a un'auto parcheggiata davanti alla banca: i finestrini sono andati in pezzi, e anche gli specchietti e gli pneumatici sono stati danneggiati, danni anche in un negozio e verifiche in un appartamento sopra la banca. Uno dei residenti: "I cardini delle finestre sono stati danneggiati, sono saltati anche degli applique e delle luci".

Il bancomat è stato danneggiato per prelevare i contanti, ma il macchinario non è stato portato via.