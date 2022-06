Leo, morto a 12 anni in un incidente col pulmino della squadra di calcio: sabato il funerale Si terranno domani, sabato 18 giugno, allo stadio di Bellinzago i funerali di Leo Balzaretti, il 12enne aspirante calciatore morto nei giorni scorsi dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale sull’A4 col pulmino della sua squadra. Proclamato il lutto cittadino a Galliate, dove vive la famiglia.

A cura di Ida Artiaco

Si terranno sabato 18 giugno allo stadio di Bellinzago i funerali di Leo Balzaretti, il 12enne aspirante calciatore mort nei giorni scorsi dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale sull'A4 Milano-Torino. Le esequie sono state fissate per domani alle 15: sono attese centinaia di persone per dare l'ultimo saluto all'adolescenze e stringersi intorno alla mamma Bow, al papà Stefano e ai nonni Paolo e Maria Grazia. A Galliate, dove vive la famiglia, è stato dichiarato sempre per domani il lutto cittadino.

"Con ordinanza sindacale, si proclama per il giorno 18 giugno dalle 15 alle 17 il lutto cittadino per il tragico avvenimento che ha colpito la famiglia Balzaretti. Si invitano i cittadini con tutte le altre organizzazioni sociali ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto" scrive il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio.

L'incidente risultato fatale a Leo si è verificato domenica scorsa a pochi chilometri da casa. Al volante del Ford Transit del Bulè Bellinzago che si è ribaltato c'era il padre di Leo, Stefano, allenatore delle giovanili, che insieme ad altri tre genitori e a tre giovani calciatori stava rientrando dopo aver accompagnato i ragazzi in Versilia, per la Viareggio football cup. A pochi chilometri da casa, tra i caselli di Marcallo-Mesero e Novara est, il furgone si è capovolto, probabilmente a causa dello scoppio di uno pneumatico. Le condizioni del 12enne sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo nel reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Novara.