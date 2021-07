Lentini: madre e figlia trovate morte a 24 ore di distanza. L’anziana era dentro una bara Mistero sul caso delle due donne rinvenute cadavere nel Siracusano. L’anziana si trovava all’interno di una bara, o meglio della parte interna in zinco di una bara, in stato di decomposizione nel garage di via Murganzio, la figlia era in cucina e sarebbe stata trovata 24 ore prima. Procura e carabinieri del Ris indagano.

A cura di Biagio Chiariello

Ha sfumature sempre più gialle il caso di Lentini nel Siracusano, dove, nei giorni scorsi, sono stati trovati i corpi senza vita di madre e figlia. Le vittime sono Francesca Oliva, 89 anni e Lucia Marino, 56. Da indiscrezioni è trapelato che l'anziana sarebbe stata ritrovata dentro una bara nel garage di via Murganzio. La figlia era invece nella cucina di casa e sarebbe stata rinvenuta il giorno prima. Entrambi i corpi erano, stando a quanto si apprende, in avanzato stato di decomposizione. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta e spetterà ai carabinieri del comando provinciale di Siracusa e della Compagnia di Augusta verificare in che modo le donne sono decedute. Oggi è stata eseguita l’autopsia sul corpo della figlia e a breve si conosceranno i risultati.

Le indagini sul caso di Lentini

Sulla vicenda, filtra il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine, contestualmente cresce la preoccupazione da parte della comunità, anche e soprattutto visti gli ultimi sviluppi. Il cadavere dell'89enne si trovava all'interno di una bara, o meglio della parte interna in zinco di una bara, in stato di decomposizione in un garage. Locale questo sottoposto a sequestro. Gli inquirenti stanno accertando se entrambi i corpi presentano segni o tagli riconducibili ad un’aggressione. Stando a quanto riportano gli organi di stampa locali, i carabinieri potrebbero aver fermato un uomo e posto i sigilli in un negozio del centro storico. I militari nelle ultime ore hanno sentito familiari per capire se vi fossero dei dissidi in famiglia o se le donne fossero vittime di alcune patologie. Gli uomini del Ris raccoglieranno tessuti e tracce organiche per capire se in quella casa erano presenti altre persone in quei minuti drammatici per entrambe le donne.