Lecce, uomo accoltella la compagna all’addome durante una lite poi la porta al pronto soccorso La donna ha subito una profonda lesione all’intestino ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico: ai domiciliari l’uomo che l’ha accoltellata.

A cura di Davide Falcioni

Una donna polacca di 41 anni è giunta due sere fa all'ospedale di Casarano (Le) con una coltellata all'addome: l'ex marito è stato arrestato e posto ai domiciliari. È successo a Melissano, nel basso Salento. L'uomo ha 49 anni e ora si trova in casa dei genitori.

L'accoltellamento è avvenuto venerdì intorno alle 21,30 ma per fortuna la vittima, una 41enne, ora ricoverata all’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano, non rischia la vita. I medici hanno subito constatato come un fendente l’abbia raggiunta all'intestino causandole una profonda lesione, tanto da sottoporla con urgenza a un intervento. Al termine dell’operazione la donna è stata tenuta sotto osservazione nel reparto di Chirurgia.

La comunicazione dell'episodio alle forze dell’ordine non si è fatta attendere. I carabinieri della compagnia di Casarano hanno raggiunto il presidio ospedaliero per avviare le indagini, ricostruire l’accaduto e risalire all’autore dell’accoltellamento. Stando a quanto ricostruito dai militari l'uomo, dopo aver ferito gravemente la compagna, l'ha accompagnata al pronto soccorso.

All'esito degli accertamenti, il magistrato di turno ha disposto nei riguardi del 49enne, già noto alle forze dell'ordine per maltrattamenti in famiglia, la misura cautelare dei domiciliari con l'accusa di tentato omicidio. Al momento è confinato in casa dei propri genitori.