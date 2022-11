Lecce, si schianta con l’auto contro un trattore: morto 48enne, ferite la moglie e due figlie Cosimo Carangelo, un uomo di 48 anni di Taurisano (Lecce), è morto, mentre moglie e due figlie sono rimaste ferite, in seguito a uno schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 360 che collega Taurisano a Casarano.

A cura di Davide Falcioni

Drammatico incidente stradale in Salento. Cosimo Carangelo, un uomo di 48 anni di Taurisano (Lecce), è morto, mentre moglie e due figlie sono rimaste ferite, in seguito a uno schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la strada provinciale 360 che collega Taurisano a Casarano.

Stando alle prime notizie, l’uomo era alla guida di una Renault Modus. Nella vettura viaggiavano anche le familiari, quando la macchina si è scontrata con un trattore.

Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorritori, subito accorsi sul posto con ambulanze e auto mediche. Purtroppo, per l’uomo non c’era più nulla da fare e vani si sono rivelati tutti i tentativi di salvargli la vita. Si presume sia morto praticamente sul colpo. Ferite, invece, moglie e figlie che sono state condotte in ospedale. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti di polizia del Commissariato di Taurisano.

Per ulteriori interventi di messa in sicurezza, i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Ancora ignote le cause del grave incidente: da stabilire – in particolare – se Cosimo Carangelo ha visto il trattore in mezzo alla carreggiate e se il mezzo agricolo aveva le luci accese.