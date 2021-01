Dopo la didattica a distanza arriva anche il funerale a distanza: in tempo di Covid, infatti, anche dare l'ultimo saluto a una persona cara può rivelarsi molto rischioso per la consuetudine, in queste situazioni, a stringersi la mano, abbracciarsi e stare gli uni accanto agli altri. Per questa ragione una famiglia di Taurisano, in provincia di Lecce, ha deciso di organizzare un funerale “virtuale” per il loro congiunto deceduto ad 89 anni. Le istruzioni per partecipare alla cerimonia web sono state scritte nero su bianco nel manifesto funebre fatto affiggere in questi giorni: "I famigliari ci tengono a precisare che non si accettano visite a casa da parte di nessuno, neanche dei parenti stretti. Il funerale verrà svolto tramite un'app di nome Zoom". Al messaggio seguono id e password per partecipare. Una scelta bizzarra e di sicuro non facile per i famigliari del defunto ma dettata dai tempi e dai pesanti rischi che queste occasioni determinano. Non di rado, infatti, proprio i funerali sono diventati occasioni di contagio.

La scelta di evitare ogni assembramento pericoloso organizzando un funerale online è stata apprezzata anche dall'agenzia di pompe funebri Rocco Patisso: "Siamo stati contattati subito dal genero della persona defunta che ci ha informato di voler organizzare il funerale con l’applicazione Zoom perché i familiari non volevano causare affollamenti e da quel che sappiamo l’applicazione è stata utilizzata senza problemi da chi ha voluto riservare, seppur virtualmente, l’ultimo saluto alla persona defunta. D’ora in poi sarà un modo per organizzare i funerali che cercheremo di adottare molto più spesso".