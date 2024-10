video suggerito

Lecce, esplode conduttura: idraulico di 62 anni morto sul colpo A causare l'incidente potrebbe essere stata la pressione troppo alta all'interno dell'impianto e il malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza.

A cura di Davide Falcioni

Stava effettuando lavori di manutenzione a un impianto idraulico quando è avvenuta una violenta e improvvisa esplosione. Per Fernando Coletta, operaio di 62 anni originario di Racale – in provincia di Lecce – non c’è stato nulla da fare. Travolto dallo scoppio del vaso di espansione collegato all’autoclave, è morto sul colpo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le tredici di ieri, 15 ottobre, in una villa in aperta campagna in una contrada alla periferia di Gallipoli. L'esatta dinamica è ancora da chiarire. A causare l'incidente potrebbe essere stata la pressione troppo alta all’interno dell'impianto e il malfunzionamento dei meccanismi di sicurezza.

Coletta era un operaio esperto, titolare di una ditta, chiamato dal proprietario della villa per lavori di riparazione. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto hanno potuto solo constatarne la morte. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ispettori dello Spesal, al lavoro per accertare eventuali violazioni delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Coletta – molto noto a Racale – lascia la moglie e due figli