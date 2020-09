Una tragica notizia scuote il Salento: si è improvvisamente spento Alessandro Rizzo, noto in tutta la zona con il soprannome “Papela”. Ex modello, imprenditore e protagonista di un reality nazionale, ultimamente il 51enne si dedicava ad alcuni lavori di restauro, ma anche a interventi nella sua casa. Rizzo è stato trovato purtroppo privo di vita nella giornata di ieri proprio nella sua abitazione di San Cesario di Lecce. Sembra che sia caduto, mentre eseguiva alcuni lavori su una finestra.

Morto dopo una caduta

Da ieri mattina non rispondeva al telefono e nella tarda serata il fratello lo ha trovato accasciato nel garage. Secondo la testimonianza del primo cittadino di San Cesario, potrebbe essere rimasto in quelle condizioni, senza poter chiamare aiuto, per molto tempo. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un malore.“È stato ritrovato morto – spiega il sindaco Fernando Coppola al Corriere Salentino – Anche se le notizie sull’esatta dinamica del decesso sono frammentarie. Lo conoscevo bene: era una persona solare. C’era un rapporto di stima reciproca con tutta la sua famiglia e con il fratello più grande. A tutti i suoi cari estendo le condoglianze per una morte inaspettata e dolorosissima”.

Chi era Alex ‘Papela' Rizzo

Papela era una persona molto nota a Lecce ed era stato uno dei grandi protagonisti della movida estiva salentina con tante iniziative imprenditoriali. La notizia della morte improvvisa ha chiaramente sconvolto i tantissimi amici e tutti coloro che lo conoscevano. I funerali saranno celebrati nella giornata di venerdì, alle ore 10, nella chiesa Madre di San Cesario.