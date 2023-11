Lecce, 16enne trovato morto accanto alla sua bici nel giorno del compleanno: si indaga, disposta autopsia Un ragazzino di 16 anni è stato trovato morto in strada a Lecce accanto alla sua bicicletta. Secondo gli investigatori, l’adolescente sarebbe morto a causa di un malore. Disposti accertamenti medico-legali sul corpo.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un ragazzo di 16 anni è stato trovato morto in strada accanto alla sua bicicletta. Le forze dell'ordine hanno subito iniziato tutte le indagini del caso per accertare la dinamica del decesso, ma le prime risposte sono arrivate soltanto in serata per gli investigatori. Il ragazzino avrebbe compiuto gli anni proprio oggi e stava facendo un giro in bicicletta quando è caduto a terra per un malore. Il tutto non gli avrebbe lasciato scampo. Il suo corpo è stato rinvenuto da un passante che ha poi allertato i soccorsi.

Il 16enne è figlio di una coppia italo africana: il padre è originario del Camerun mentre la madre è salentina. I genitori stavano preparando la festa di compleanno all'adolescente che però è deceduto in strada, molto probabilmente per cause naturali che hanno poi provocato la caduta alla bicicletta. Sul corpo del ragazzino non sono state trovate ferite o segni di colluttazione. Anche la bici non risultava danneggiata. Solo nel pomeriggio gli investigatori sono riusciti a risalire alle sue generalità perché l'adolescente non aveva documenti con sé.

La strada più accreditata è quindi quella di un malore. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118 ma ulteriori indagini saranno svolte sul corpo del ragazzino. Immediatamente sono stati ascoltati anche familiari e amici del 16enne per cercare di ricostruire le ultime ore di vita. Il ragazzino sarebbe stato individuato intorno alle 6 del mattino in strada. I carabinieri della stazione di Lecce Principale sono stati i primi a intervenire dopo l'allarme per i primi accertamenti. Subito dopo sono giunti sul posto gli operatori del 118.

Sul corpo senza vita del ragazzino saranno svolti gli accertamenti medico-legali e l'autopsia per decretare le cause della morte. Secondo quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, l'adolescente viveva nel rione San Pio di Lecce insieme alla mamma e al papà. Il 16enne sarebbe deceduto per cause naturali ma il tutto potrà essere accertato solo nelle prossime ore: addosso non aveva segni di colluttazione o ferite. Anche la bicicletta, riversa in strada, non aveva segni di collisione. Nel pomeriggio gli investigatori sono riusciti a risalire alle sue generalità perché il ragazzo non aveva con sé i documenti.