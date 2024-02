Lecce, 13enne cade dalla sedia a rotelle all’uscita dalla scuola e muore: aperta un’inchiesta Il ragazzo, di 13 anni e affetto da distrofia muscolare, è caduto dalla carrozzina all’uscita di scuola lo scorso 6 febbraio. Dopo una settimana in ospedale ieri è morto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Angelo, un ragazzo di 13 anni costretto su una sedia a rotelle, è morto ieri dopo cinque giorni di ricovero in ospedale. A causarne il decesso sarebbero state le conseguenze di una caduta all'uscita di scuola dalla carrozzina su cui era costretto dalla distrofia muscolare. La morte sarebbe dovuta a una complicazione neurologica indotta dalle fratture alle tibie.

I fatti sono avvenuti intorno alle 13.30 del 6 febbraio nell'istituto che frequentava a Giurdignano, in provincia di Lecce. Dopo il suono della campanella, accompagnato da un Oss che lo aiutava a spostarsi, Angelo è uscito dal plesso dell'istituto. Qualcosa, però, è andato storto e il giovane è caduto: inizialmente sembra non sia nulla di grave, solo qualche escoriazione e livido. Il ragazzino torna a casa con un'amica di famiglia e racconta in lacrime ai genitori l'accaduto.

Poco dopo, però, inizia a stare male e perde coscienza così i genitori lo conducono per accertamenti all'ospedale di Scorrano. La situazione però si complica e Angelo viene trasferito a Lecce, nel reparto emergenza dell'ospedale Vito Fazzi. Qui le sue condizioni si aggravano ulteriormente e viene ricoverato in terapia intensiva, fino a ieri quando è sopraggiunto il decesso.

Angelo avrebbe compiuto 14 anni il 15 febbraio. La sua morte ha sconvolto il piccolo borgo di meno di duemila abitanti in cui viveva con la sua famiglia. Anche suo fratello maggiore ha la stessa malattia. "I genitori sono distrutti – spiega l'avvocato Salvatore Corrado, uno dei due legali che assistono la famiglia -. Non abbiamo certezze al momento ma, a sentire i genitori, gli operatori sanitari che hanno avuto in cura Angelo dal 6 all'11 febbraio hanno fatto tutto ciò che era possibile per salvarlo. Quindi non sembrerebbero esserci elementi al momento per contestare un'eventuale imperizia sanitaria".

"Alcuni bambini presenti al momento dell'uscita da scuola – aggiuge – hanno detto che Angelo è caduto perché erroneamente è stato fatto scendere dalla scala invece che dallo scivolo per disabili, ma sono tutte cose che dobbiamo ancora verificare". Sull'accaduto la procura di Lecce ha aperto una inchiesta. E il pm Alberto Santacatterina ha disposto l'autopsia. Le indagini della squadra mobile si stanno concentrando sull'istituto di Giurdignano. Gli inquirenti hanno sequestrato i filmati delle telecamere di cui la scuola è provvista e che potrebbero rivelare l'esatta dinamica dei fatti.