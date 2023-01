Le restrizioni sulla Messa in latino volute da Papa Francesco “hanno spezzato il cuore” di Ratzinger Joseph Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio, papa emerito l’uno e papa regnante l’altro. Non sempre i due si sono però trovati d’accordo, come rivelato dall’arcivescovo Gänswein al quotidiano cattolico tedesco ‘Die Tagespot’.

A cura di Biagio Chiariello

La ‘Traditionis custodes', il Motu proprio del 16 luglio 2021 di Papa Francesco, che ha imposto la fine della celebrazione dell’antico rito della Messa, il rito tridentino, in tanti luoghi del mondo, "ha colpito molto duramente" il Papa emerito Benedetto XVI. "Penso che gli abbia spezzato il cuore". A rivelarlo in un’intervista esclusiva condotta da Guido Horst, Caporedattore del quotidiano cattolico tedesco Die Tagespost, è l’Arcivescovo Georg Gänswein, il più stretto collaboratore e confidente del defunto Papa. “Era come un padre per me”, ha ammesso.

Papa Benedetto XVI aveva cercato di proteggere la liturgia antica della Chiesa Cattolica Romana di rito latino, attraverso la sua Lettera apostolica a forma di Motu proprio (ossia in modo tale che la sua decisione fosse inappellabile) Summorum Pontificum del 7 luglio 2007. Ma Papa Francesco l'ha revocata con la sua Traditiones custodes.

Il Pontefice voleva "ristabilire in tutta la Chiesa di Rito romano una sola e identica preghiera che esprima la sua unità, secondo i libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II e in linea con la tradizione della Chiesa", ma la sua delibera ferì in maniera insanabile il suo predecessore ancora in vita Benedetto XVI (ma che "pensava di vivere solo un altro anno dopo le dimissioni"),

Alla domanda se Benedetto XVI fosse deluso, Gänswein risponde: