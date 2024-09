Stupro di gruppo nelle campagne di Taranto, ragazza di 23 anni denuncia gli abusi: fermati 3 giovani

video suggerito

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto. I fatti risalirebbero alla notte tra il 30 e il 31 agosto. La 23enne è andata in ospedale subito dopo gli abusi. Qui è stata raggiunta dai Carabinieri che hanno raccolto il suo racconto. Fermati tre giovani di 23, 27 e 34 anni.

A cura di Eleonora Panseri

Immagini di repertorio

Una ragazza di 23 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo nelle campagne di Massafra, in provincia di Taranto. I fatti risalirebbero alla notte tra il 30 e il 31 agosto. La 23enne è andata in ospedale subito dopo gli abusi, dove è stata raggiunta dai Carabinieri e a cui ha raccontato tutto.

Immediatamente i tre presunti autori della violenza sono stati fermati dai militari dell'Arma e condotti in carcere con l'accusa di violenza sessuale di gruppo. Sarebbero un 23enne, un 27enne e un 34enne.

I giovani avrebbero offerto un passaggio alla 23enne

A dare la notizia è stata la Gazzetta del Mezzogiorno. Secondo quanto è stato ricostruito dal quotidiano, la ragazza stava rientrando a casa intorno alle 2 di notte di sabato 30 agosto ed era in compagnia di due amici, un ragazzo e una ragazza.

La 23enne ha raccontato che durante il tragitto di rientro i tre sarebbero stati avvicinati da un'auto con a bordo i giovani arrestati che gli avrebbero offerto un passaggio. I ragazzi sarebbero saliti in auto e avrebbero accettato l'invito perché pare conoscessero uno dei ragazzi nella vettura.

Gli amici della 23enne sarebbero quindi stati accompagnati a casa per primi mentre la giovane sarebbe rimasta sola in auto con gli altri che l'avrebbero portata in campagna. Qui sarebbe stata violentata dai tre e, dopo avere abusato di lei, l'avrebbero riportata a casa facendola scendere dall'auto poco prima di arrivare e dicendole di non raccontare nulla.

La denuncia della 23enne dopo le violenze

La ragazza, però, ha immediatamente chiamato il fratello e con lui ha raggiunto l'ospedale più vicino dove i medici hanno accertato la violenza sessuale e hanno attivato il protocollo previsto in questi casi, mettendosi subito in contatto con le forze dell'ordine. I carabinieri hanno raccolto la testimonianza della ragazza e sono riusciti a individuare l'auto dei tre mentre erano ancora in giro.