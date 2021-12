Le ceneri di Davide Giri sono in Italia: sabato i funerali ad Alba del giovane ucciso a New York La famiglia di Davide Giri, il ricercatore ucciso a New York, nei giorni scorsi è rientrata in Italia con l’urna con le ceneri del 30enne. Sabato i funerali in forma privata.

A cura di Susanna Picone

Sabato 18 dicembre, ad Alba, saranno celebrati i funerali di Davide Giri, il trentenne italiano ucciso la sera del 2 dicembre scorso a New York, dove viveva. La famiglia del ricercatore della Columbia University nei giorni scorsi è rientrata in Italia con l'urna con le ceneri di Davide. I familiari di Giri – il padre Renato, la mamma Giuseppina e i due fratelli Michele e Caterina – erano partiti subito dopo il delitto da Alba per raggiungere New York. La salma del giovane è stata cremata negli Usa e i funerali si terranno sabato alle 15 nella parrocchia della Trasfigurazione del quartiere Mussotto, in forma strettamente privata.

I funerali di Davide Giri ad Alba

"Caro Davide, l'amore che hai donato e quello che hai ricevuto sono immortali", si legge sui manifesti funebri affissi nella città langarola. Ad Alba ci sarà anche la fidanzata americana di Davide, Ana Gonzales, che ai media aveva detto: "Avevamo progetti per una vita insieme dopo la fine del suo PhD all'inizio del prossimo anno”.

L'omicidio di Davide Giri a New York

La sera del 2 dicembre scorso Davide Giri è stato colpito da una coltellata allo stomaco a Morningside Park, vicino al campus della Columbia, poco prima delle 23 ora locale. Davide stava tornando a casa da una partita di calcio nell'Upper West Side di Manhattan quando è stato colpito. "Aiuto, sono stato accoltellato…": le ultime drammatiche parole del dottorando della Columbia University. Come riportato dal New York Post, a rivelare gli istanti precedenti al decesso del giovane è un video delle telecamere di sorveglianza. Per l'omicidio di Davide poco dopo è stato arrestato dalla polizia di New York Vincent Pickney, 25enne in libertà vigilata dopo un lungo elenco di reati. Membro di una gang del Queens, il giovane è stato fermato a Central Park dopo avere ferito alla schiena e a un fianco anche un altro italiano, lo studente perugino Roberto Malaspina.