New York, ucciso a coltellate lo studente italiano della Columbia University Davide Giri Davide Giri, giovane italiano di 30 anni, è stato ucciso nella serata di ieri nel quartiere Harlem, a New York. Il ragazzo studiava presso la Columbia University.

A cura di Gabriella Mazzeo

Davide Giri è stato ucciso ieri sera ad Harlem, a New York. Il 30enne italiano studiava nella città americana dopo aver conseguito la laurea al Politecnico di Torino con il massimo dei voti e gli onori. Davide girava il mondo ormai da anni: dopo una specializzazione alla Tongj University di Shangai aveva deciso di conseguire un master in ingegneria elettronica al Politecnico e uno alla University of Illinois a Chicago. Dal 2016 era iscritto alla Columbia University, dove svolgeva anche il ruolo di assistente ai docenti. Voleva approfondire gli studi di filosofia e design applicate alle scienze e dal 2016 era stabile a New York. Davide Giri viveva nel campus dell'università newyorkese, nella stanza 467 al Computer Since Building.

Il 30enne era stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Mount Sinai Morningside Hospital, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Avrebbe riportato ferite gravissime all'addome. Il giovane originario di Alba, secondo quanto riportano i media americani, è stato accoltellato da un 25enne poi arrestato poco dopo le 23 a Central Park. Secondo quanto reso noto dagli agenti delle forze dell'ordine, ad Harlem il 25enne avrebbe ferito un'altra persona, forse un turista italiano, che attualmente non è in pericolo di vita. Al momento della cattura l'aggressore stava minacciando una terza persona con un coltello.

"Questa notizia è inspiegabilmente triste e sconvolgente. L'università è in contatto con la polizia di New York per apprendere maggiori dettagli sull'aggressione" ha fatto sapere il presidente della Columbia University, Lee Bollinger. "Questi sono momenti in cui dobbiamo essere una comunità – ha continuato in una nota indirizzata agli studenti – e per questo vi incoraggio a incontrarvi e darvi sostegno. L'Università vi resterà accanto".

L'identità dell'assalitore

Il 25enne arrestato per l'omicidio di Davide Giri è stato arrestato almeno 11 volte dal 2012 per rapine e altri reati. L'accoltellamento dello studente italiano è avvenuto a un isolato da Morningside Park, dove nel 2019 era già stata accoltellata Tessa Majors, studentessa della Barnard University. Secondo gli investigatori, il 25enne era membro di una gang