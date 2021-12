Cosa sappiamo dell’uccisione a New York di Davide Giri Le indagini sull’omicidio di Davidi Giri, ucciso a coltellate a New York. Fermato un 25enne, già arrestato altre 16 volte: era fuori in libertà condizionale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Davide Giri, lo studente ucciso a New York.

Proseguono a tutto tondo le indagini sull'omicidio di Davide Giri, il trentenne piemontese raggiunto da diverse coltellate all'addome mentre era in strada a New York. Per il suo assassinio è stato fermato dalla polizia statunitense Vincent Pikney, che è accusato anche di aver ferito un'altra persona poco dopo ed aver tentato di accoltellarne una terza. Davide Giri viveva a New York già da qualche anno: era dottorando presso la School of Engineering and Applied Science della Columbia University, il prestigioso ateneo newyorkese che si trova poco distante dal luogo in cui è stato accoltellato a morte.

La ricostruzione dell'omicidio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti statunitensi, Davide Giri sarebbe stato accoltellato nei pressi dell'incrocio tra Amsterdam Avenue e la West 123rd Street, a poche centinaia di metri dalla Columbia University, da Vincent Pikney, 25 anni e considerato membro della gang Everybody Killas di Harlem. Non si tratterebbe né di una rapina né di altro: gli inquirenti seguono la pista più drammatica di tutto, ovvero il semplice caso. Pikney avrebbe agito solo per "dimostrare" agli altri membri della gang che fosse in grado di farlo. Lo lascia pensare anche il seguito della vicenda: dopo aver colpito all'addome Davide Giri, ha raggiunto il vicino Central Park dove tra la West 110th Street e Cathedral Parkway, sferrando altre coltellate ad un altro passante, per ironia della sorte anch'egli italiano: Roberto Malaspina, turista di 27 anni, ferito in maniera non grave. La polizia lo ha raggiunto poco dopo, nella stessa zona, tra Central Park West e la West 104th Street, dove stava minacciando una terza persona di 29 anni, sempre armato di coltello. Pikney risulta essere stato arrestato almeno altre 16 volte dal 2012 ad oggi per vari reati, tra cui rapine ed aggressioni. Era fuori in libertà condizionale.

Vincent Pikney, il presunto assalitore di Davide Giri.

La fidanzata: "Sognavamo una vita assieme"

Non riesce a darsi pace Ana Gonzalez, la fidanzata di Davide, raggiunta da alcuni cronisti statunitensi poco dopo la tragedia. "Spero mi scuserete se in questo momento non riesco a parlare", ha spiegato la ragazza, "abbiamo avuto una lunga storia, avevamo piani per una vita assieme da vivere alla fine del suo dottorato, all'inizio dell'anno prossimo. Era una persona dolce e buona", ha aggiunto la donna, visibilmente provata dalla vicenda. "Questa notizia è inspiegabilmente triste e sconvolgente", ha invece commentato Lee Bollinger, presidente della Columbia University, "l'università è in contatto con la polizia di New York per apprendere maggiori dettagli sull'aggressione. Questi sono momenti in cui dobbiamo essere una comunità e per questo vi incoraggio a incontrarvi e darvi sostegno. L'Università vi resterà accanto".

Harlem, il quartiere difficile di New York

La zona di Harlem è una delle più complesse e tristemente famose di quelle che formano il quartiere di Manhattan: incastonato nella zona nord dell'isola sul fiume Hudson, a ridosso proprio di Central Park, Harlem è di uno degli insediamenti europei più antichi di tutte le Americhe, che porta il nome della città nederlandese alla quale fu intitolata dai coloni provenienti dai Paesi Bassi, che la battezzarono Nieuw Haarlem. Come centro "storico" della zona, divenne subito largamente abitata da coloni provenienti da Europa e Africa, e rimase anche una importante area fino all'inizio del XX secolo, quando conobbe una violenta crisi economica e sociale che in pochi anni trasformò radicalmente il quartiere, rendendolo di fatto "la zona povera" di Manhattan. E ancora oggi, nonostante i tentativi di riqualificazione di cittadini e amministrazioni, resta una delle zone dove disoccupazione, povertà e criminalità restano altissime.