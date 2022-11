Lavora un solo giorno dopo il pensionamento, l’Inps gli chiede 20mila euro Un solo giorno di lavoro svolto nel 2020 poteva costare a un pensionato 20mila euro. L’Inps aveva infatti richiesto tale cifra all’ex lavoratore ritenendo indebito il godimento della pensione.

A cura di Gabriella Mazzeo

Era andato in pensione anticipata nel 2019 con quota 100 e nel 2020 aveva svolto un solo giorno di lavoro per una ditta agricola di Bagnacavallo, nei pressi di Ravenna. Per quel giorno aveva ricevuto una paga di 59,68 euro, ma l'Inps ha ritenuto indebita tutta l'annualità. Per questo avrebbe chiesto al pensionato quasi 20mila euro.

La vicenda è finita davanti al Tribunale del lavoro di Ravenna e il giudice Dario Bernardi ha dato ragione all'ex lavoratore 68enne. Con una una sentenza ha stabilito quindi l'inesistenza dell'indebito pensionistico per il 2020 e l'Inps è stata condannata alla restituzione di tutte le rate trattenute.

Alla luce della particolarità della vicenda, che secondo il giudice non trova un "orientamento giurisprudenziale consolidato", le spese di lite sono state compensate tra le parti in causa. Secondo la sentenza del Tribunale del Lavoro di Ravenna, non vi sarebbero dubbi sul fatto che il 68enne sia stato retribuito per un unico giorno di lavoro svolto nel 2020, ormai due anni fa. A provarlo è quanto riportato nella busta paga relativa al mese di settembre di quell'anno.

Questo punto è risultato determinante per inquadrare l'intera vicenda ed emettere la sentenza. "Ovviamente – scrive il giudice De Bernardi – bisognerà tenersi conto di quanto effettivamente lavorato e non di quanto programmato".

La richiesta dell'Inps è stata quindi respinta. Fondamentale per arrivare a una conclusione, secondo il giudice, sottolineare che il 68enne ha lavorato per un solo giorno nel 2020 e per soli 59 euro. Una somma che per il magistrato va formalmente qualificata come reddito da lavoro dipendente e, vista l'occasionalità ed eccezionalità della prestazione fornita, il reddito non può neppure inquadrato come "reddito" in contrapposizione al godimento della pensione anticipata ex quota 100.