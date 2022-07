L’auto finisce fuori strada e si schianta contro un albero: Bianca muore a 18 anni, grave l’amica Ancora un incidente mortale sulle strade italiane. La vittima è una ragazza di 18 anni Bianca Papushallaj, coinvolta in uno schianto lungo la strada provinciale a Legnago: grave l’amica che viaggiava con lei.

A cura di Chiara Ammendola

Bianca Papushallaj

È morta nello schianto della sua auto contro un albero la 18enne Bianca Papushallaj, che nella notte tra giovedì e venerdì è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale a Legnago, in provincia di Verona.

La giovane di origini albanesi e residente a Castelmassa nel Rodigino, stava viaggiando a bordo di una Peugeot 208 con un'amica quando, per motivi ancora da accertare, l'amica che era alla guida ha perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada: una corsa terminata con lo schianto dell'auto contro un albero posto a bordo strada.

Un impatto violentissimo che ha causato la morte sul colpo di Bianca e il ferimento grave dell'amica, sua coetanea e residente nello stesso comune. L'impatto violentissimo è avvenuto lungo la strada Provinciale 46 dove sono giunti immediatamente i soccorsi insieme con gli agenti di polizia per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto.

Purtroppo però per Bianca non c'è stato nulla da fare e il personale sanitario ne ha dichiarato il decesso poco dopo, mentre l'amica è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni al Polo Confortini, borgo Trento di Verona per i gravi traumi multipli riportati: al momento la prognosi è riservata.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i carabinieri di Legnago, che hanno provveduto ai rilievi insieme con la polizia, necessari a ricostruire la dinamica e a capire se vi siano altre auto coinvolte. Ma al momento l'ipotesi più probabile è che la giovane possa aver perso il controllo della vettura a causa di un colpo di sonno o anche dell'alta velocità.