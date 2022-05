L’auto finisce contro un albero, muore calciatore 21enne in Salento: il corpo trovato il giorno dopo È stato ritrovato morto il 21enne Antonio Vantaggiato vittima di un incidente stradale in Salento. Nello stesso tratto di strada poche ore prima un altro schianto costato la vita a un uomo.

A cura di Chiara Ammendola

Il secondo incidente mortale in poche ore lungo la strada provinciale Aradeo-Noha, nel Salento, questa volta costato la vita a un ragazzo di 21 anni. Antonio Vantaggiato, questo il nome della vittima, è morto dopo essersi schiantato contro un albero con la sua Lancia Ypsilon: il corpo, ormai senza vita, del giovane è stato ritrovato ore dopo lo schianto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cutrofiano, i vigili del fuoco e il personale del 118 che ha immediatamente soccorso il giovane alla guida ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Ancora da stabilire le cause dello schianto sul quale stanno indagando le forze dell'ordine: non è chiaro se sia coinvolta un'altra vettura che poi è scappata o se il ragazzo abbia perso il controllo dell'auto per una distrazione prima di finire contro un albero di olivo. L'incidente è avvenuto su un tratto di rettilineo, a circa 100 metri da una rotatoria: sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi diverse ore dopo quando ormai era troppo tardi.

Tony Vantaggiato risiedeva a Soleto ed è la seconda vittima della medesima strada in due giorni. Un altro incidente mortale si era verificato la notte precedente provocando la morte di un anziano galatinese. Tanti i messaggio di cordoglio per il 21enne che militava nella squadra del Galatina Calcio: “Tutta la comunità calcistica galatinese e dilettantistica piange la morte del giovanissimo Antonio "Tony" Vantaggiato, a causa di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri – si legge in un posto Facebook – Tony è stato nostro tesserato nella stagione 2019/20 e lo ricordiamo come un ragazzo solare, educato e gentile. Asd Galatina Calcio e tutti i dirigenti, calciatori e staff, sono vicini al dolore che ha colpito la famiglia Vantaggiato”.