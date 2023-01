Lascia l’auto parcheggiata e parte per le vacanze, il Comune gliela demolisce mentre è in viaggio Un uomo ha chiesto un risarcimento danni di circa 20mila euro al Comune di Caselle Torinese che ha disposto (per errore) la demolizione della sua auto mentre era in vacanza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Aveva lasciato l'auto in sosta prima di partire per le vacanze estive e al suo ritorno non l'ha più trovata. I vigili urbani l'avevano portata da un demolitore per rottamarla e ora il legittimo proprietario ha chiesto al Comune di Caselle Torinese un risarcimento per quanto subito: almeno 20mila euro, oltre alle spese legali e al valore degli oggetti andati distrutti all'interno della vettura, tra i quali un seggiolino e un passeggino.

I fatti risalgono allo scorso agosto, quando l'uomo ha parcheggiato la sua Rover 25 prima di partire per le vacanze estive in Calabria insieme alla famiglia. Durante il soggiorno fuori casa, il proprietario della vettura sarebbe stato allertato da un amico che si era accorto dell'assenza dell'auto lì dove era stata parcheggiata pochi giorni prima.

L'automobilista ha subito chiesto informazioni al Comando dei vigili urbani che ha poi svelato l'arcano: alcuni residenti della zona avevano infatti segnalato un'auto ferma in strada da diversi giorni e la vettura (per un errore) era risultata clonata. Per questo, gli agenti avevano disposto la rimozione e la rottamazione.

La vettura in questione, però, era stata scambiata con un'altra macchina dalla targa simile. Nonostante l'errore accertato dalle autorità, ogni tentativo di evitare la demolizione della Rover 25 è risultato vano: al suo ritorno in città, il proprietario dell'automobile non ha più trovato la sua vettura né gli oggetti all'interno dell'abitacolo. L'uomo ha quindi chiesto un risarcimento danni per quanto successo.

L'amministrazione comunale non ha negato l'errore e ha fatto sapere di aver attivato l'assicurazione per la valutazione del caso. Al quotidiano La Repubblica, che per primo ha riportato la notizia, ha affermato di sperare in una conclusione soddisfacente per tutti in tempi brevi.