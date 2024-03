L’Aquila, trovato cadavere di un uomo nei pressi del centro storico: si indaga Il cadavere di un uomo tra i 50 e i 60 anni è stato trovato nei pressi del centro storico dell’Aquila. Ancora sconosciuta la sua identità, ma gli inquirenti ipotizzano che la sua morte sia collegata a una rissa avvenuta nei pressi del centro cittadino poco prima del ritrovamento del corpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato trovato in via Fortebraccio all'Aquila. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il corpo senza vita sarebbe stato trovato in prossimità della strada che porta nei pressi del centro storico. Le indagini sono ancora in corso: al caso lavora la polizia scientifica, l'anatomopatologo e il medico legale. Anche la strada del ritrovamento è stata chiusa al traffico veicolare sin da porta Bazzano, all'altezza del Terminal di Collemaggio. Incerte le cause del decesso e ogni pista investigativa resta per il momento aperta.

Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe un uomo tra i 50 e i 60 anni. La sua morte potrebbe essere collegata a una rissa avvenuta poco prima del ritrovamento del cadavere nei pressi del centro storico. Le informazioni in merito sono ancora poche e confuse, ma nelle prossime ore gli accertamenti delle forze dell'ordine chiariranno quanto successo.

Fondamentali per ricostruire la dinamica di quello che per il momento sembra essere un omicidio, saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Le forze dell'ordine visioneranno i filmati delle telecamere alla ricerca di indizi che possano portare a individuare la vittima, alla quale ancora non è stato associato un nome e un cognome, ed eventuali responsabilità penali legate a un possibile omicidio.

Per il momento nessuna pista è stata esclusa dagli inquirenti che sono al lavoro per restringere il campo delle ipotesi. Il corpo senza vita è stato affidato ai medici legali che effettueranno tutti gli accertamenti del caso per individuare la vittima in questione. Nel frattempo anche le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi necessari sul luogo del ritrovamento del cadavere, così come da prassi. La zona è stata chiusa al traffico.