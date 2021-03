Un drammatico incidente sul lavoro si è consumato nella provincia dell'Aquila. Due operai hanno perso la vita. Secondo una prima ricostruzione, le vittime sono due impiegati di una ditta che stava demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere, a poche decine di chilometri dal capoluogo, nell'ambito di un intervento di ricostruzione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009. La conferma dei due decessi arriva dai soccorritori che in un primo momento avevano sentito dei lamenti confidando di poterli salvare. I due corpi non sono stati ancora recuperati, per la necessità di mettere in sicurezza l'area interessata dal crollo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e anche il magistrato della Procura della Repubblica dell'Aquila. Le vittime, secondo le prime informazioni, sono un quarantenne di Roma e un cittadino albanese di 60 anni. Nel cantiere stavano lavorando in totale sei persone, quattro delle quali sono riuscite a mettersi in salvo.

L'intervento dei vigili del fuoco a San Pio delle Camere

I vigili del fuoco, tramite il loro account Twitter, avevano dato notizia dell'interno a San Pio delle Camere e della possibile presenza di due operai sotto le macerie: "Dalle 16 intervento dei vigili del fuoco a San Pio delle Camere (AQ) per il crollo di tetto e solaio di una abitazione. Dalle prime notizie assunte, la casa era in fase di ristrutturazione, nel crollo sarebbero coinvolti due operai", si legge nel tweet che dà notizia dell'operazione in corso. Il lavoro dei vigili del fuoco sul posto prosegue.

